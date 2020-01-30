Надежда Киченок покидает Australian Open

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в рамках парного смешанного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
В матче 1/4 финала микста украинка в дуэте с Роханом Бопанной из Индии без особых шансов проиграла пятому сеяному тандему Барбора Крейчикова (Чехия) / Никола Мектич (Хорватия).
Australian Open. 1/4 финала парного разряда
Надежда Киченок / Рохан Бопанна – Барбора Крейчикова / Никола Мектич – 0:6, 2:6
Крейчикова и Мектич в полуфинале сразятся против третьих сеяных Габриэлы Дабровски из Канады и Хенри Континена из Финляндии.
Отметим, что Надежда Киченок была последней представительницей Украины на кортах Мельбурна.
Источник — Sport.ua
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