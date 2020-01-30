Надежда Киченок покидает Australian Open

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в рамках парного смешанного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В матче 1/4 финала микста украинка в дуэте с Роханом Бопанной из Индии без особых шансов проиграла пятому сеяному тандему Барбора Крейчикова (Чехия) / Никола Мектич (Хорватия).

Australian Open. 1/4 финала парного разряда

Надежда Киченок / Рохан Бопанна – Барбора Крейчикова / Никола Мектич – 0:6, 2:6

Крейчикова и Мектич в полуфинале сразятся против третьих сеяных Габриэлы Дабровски из Канады и Хенри Континена из Финляндии.

Отметим, что Надежда Киченок была последней представительницей Украины на кортах Мельбурна.