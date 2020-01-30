Лацио намерен подписать Жиру

«Лацио» готов подписать 33-летнего форварда «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру.

Итальянский клуб уже договорился с форвардом об условиях личного контракта, но сделка будет зависеть от того, удастся ли «Челси» купить игрока «Наполи» Дриса Мертенса.

Ранее сообщалось, что Жиру может перейти в лондонский «Тоттенхэм». Миланский «Интер», который тоже интересовался футболистом, отказался от приглашения француза.

В текущем сезоне Жиру провел за «Челси» 7 матчей во всех турнирах, где забил один гол. Контракт футболиста с «синими» рассчитан до лета 2020-го года.