Артем БОНДАРЕНКО: «Пролетер всей командой стоял сзади»

Футболист «Шахтера» подвел итоги товарищеского поединка с сербским клубом (0:1)

  • 30.01.2020 01:16
  • 435 просмотров
  • 1 комментарий
Артем БОНДАРЕНКО: «Пролетер всей командой стоял сзади»
© ФК Шахтер Донецк. Артем Бондаренко

19-летний украинский полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко прокомментировал поражение от «Пролетера» (0:1) в товарищеском матче.

«В первом тайме «Пролетер» всей командой стоял сзади, и нам тяжело было вскрыть оборону соперника. Возможно, требовалось больше индивидуальных действий. Во второй половине мы подустали и потеряли контроль, пропустили мяч. Спарринг – это, с одной стороны, лишь тренировка, но хочется всегда добиваться положительного результата. К сожалению, сегодня не получилось», — отметил Бондаренко.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
    Pereira
      Pereira, 30.01.2020 01:35
    +1
    Пролетер всей командой стоял сзади, а проиграл Шахтер
    Ссылка
    Pereira
      Pereira, 30.01.2020 01:35
    +1
    Пролетер всей командой стоял сзади, а проиграл Шахтер
    Ссылка
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