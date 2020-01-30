Артем БОНДАРЕНКО: «Пролетер всей командой стоял сзади»

19-летний украинский полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко прокомментировал поражение от «Пролетера» (0:1) в товарищеском матче.

«В первом тайме «Пролетер» всей командой стоял сзади, и нам тяжело было вскрыть оборону соперника. Возможно, требовалось больше индивидуальных действий. Во второй половине мы подустали и потеряли контроль, пропустили мяч. Спарринг – это, с одной стороны, лишь тренировка, но хочется всегда добиваться положительного результата. К сожалению, сегодня не получилось», — отметил Бондаренко.