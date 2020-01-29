Богдан ЛЕДНЕВ: «Проделали хорошую работу на сборах, ноги уже стали сильнее»

Хавбек «Зари» Богдан Леднев поделился эмоциями после победы над клубом «Вождовац» (2:0), а также рассказал о работе на сборах в Турции.
«Хорошая игра, то что, наигрывали на тренировках, то получалось. Наигрывали связи, поймали хороший тонус.
Обидно не забить пенальти, но хорошо, что собрался и забил потом.
Хороший сбор, хорошую работу проделали. Чувствуется, что ноги стали сильнее. Я думаю, что на втором сборе будет полный порядок и будем готовы
Нравится, что мы играем в свой футбол и будем дальше продолжать так действовать», - сказал Леднев.
Напомним, что Богдан Леднев стал игроком года в «Заре».
Источник — ФК Заря
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