Леднев – Игрок года в Заре

Лучшим игроком 2019 года в «Заре» был признан вингер Богдан Леднев.

В голосовании болельщиков он опередил вратаря Никиту Шевченко и защитника Богдана Михайличенко.

В 2019 году Леднев провел за «Зарю» 33 матча, забил 12 голов и сделал 4 ассиста. Он выступает за «Зарю» на правах аренды, а контракт игрока принадлежит «Динамо».

«Заря» завершила 2019 год на третьем месте в турнирной таблице УПЛ.

Ранее Леднев заявил, что мечтает о вызове в сборную Украины.