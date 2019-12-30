Леднев – Игрок года в Заре

Лучшим игроком 2019 года в «Заре» был признан вингер Богдан Леднев.
В голосовании болельщиков он опередил вратаря Никиту Шевченко и защитника Богдана Михайличенко.
В 2019 году Леднев провел за «Зарю» 33 матча, забил 12 голов и сделал 4 ассиста. Он выступает за «Зарю» на правах аренды, а контракт игрока принадлежит «Динамо».
«Заря» завершила 2019 год на третьем месте в турнирной таблице УПЛ.
Ранее Леднев заявил, что мечтает о вызове в сборную Украины.
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Источник — ФК Заря
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