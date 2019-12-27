Богдан ЛЕДНЕВ: «Мечтаю о сборной Украины»

Хавбек «Зари» хочет получить вызов в сборную

  • 27.12.2019 11:25
  • 582 просмотра
  • 1 комментарий
Богдан ЛЕДНЕВ: «Мечтаю о сборной Украины»
© zarya-lugansk.com

Полузащитник «Динамо» Богдан Леднев, который сейчас выступает на правах аренды за «Зарю», признался, что нацелен на попадание в сборную Украины:

«Мечтаю об этом. Но мне нужно еще прибавлять. Плюс должно совпасть много факторов».

Ранее Леднев заявил, что хочет проявить себя в «Динамо».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Журнал «Футбол»

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 27.12.2019 11:38
    +2
    Уже только после Евро!!!!!!!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 27.12.2019 11:38
    +2
    Уже только после Евро!!!!!!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности