Богдан ЛЕДНЕВ: «Мечтаю о сборной Украины»

Полузащитник «Динамо» Богдан Леднев, который сейчас выступает на правах аренды за «Зарю», признался, что нацелен на попадание в сборную Украины:
«Мечтаю об этом. Но мне нужно еще прибавлять. Плюс должно совпасть много факторов».
Ранее Леднев заявил, что хочет проявить себя в «Динамо».
Источник — Журнал «Футбол»
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.