Богдан ЛЕДНЕВ: «Мечтаю о сборной Украины»

Полузащитник «Динамо» Богдан Леднев, который сейчас выступает на правах аренды за «Зарю», признался, что нацелен на попадание в сборную Украины:

«Мечтаю об этом. Но мне нужно еще прибавлять. Плюс должно совпасть много факторов».

Ранее Леднев заявил, что хочет проявить себя в «Динамо».