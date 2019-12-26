Богдан ЛЕДНЕВ: «У меня есть желание проявить себя в Динамо»

До лета игрок останется в «Заре»

  • 26.12.2019 18:11
  • 1609 просмотров
  • 1 комментарий
Богдан ЛЕДНЕВ: «У меня есть желание проявить себя в Динамо»
© zarya-lugansk.com

Богдан Леднев на правах аренды из «Динамо» нынешний сезон проводит в «Заре», где выступает чрезвычайно успешно. Игрок забил 10 голов в сезоне и стал одним из лидеров команды.

Однако летом хавбек вернется в расположение киевской команды. О ситуации футболист рассказал в интервью журналу «Футбол».

— Русин зимой вернется в «Динамо», а у вас в контракте аренда до лета. Как так вышло?
— При подписании моего контракта выдвинули такие условия. Они устроили обе стороны.

— Если «Заря» займет второе место и получит право играть в Лиге чемпионов — вы останетесь в «Заре» или вернетесь в «Динамо»?
— Для начала нужно сделать это, а затем будем обсуждать. По контракту я обязан буду вернуться в «Динамо». От меня мало что зависит.

— «Заря» без вас с Русиным раскатала «Динамо» в Киеве (2:1). Вы удивились?
— Приятно побеждать такие команды, как «Динамо». Но я не воспринимаю этот результат как сенсацию. У «Зари» приличная команда. Мы точно не слабее «Динамо». Примерно на одном уровне.

— Вы поставили для себя цель — во чтобы то ни стало закрепиться в «Динамо»?
— Этому клубу принадлежит мой контракт. Естественно, у меня есть желание проявить себя в киевском «Динамо», иначе затем я туда переходил? Не для того же, чтобы числиться, верно? Да, «Динамо» переживает трудные времена, но, надеюсь, дальше все будет хорошо.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(2 голоса)

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Комментарии
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 26.12.2019 18:54
    0
    По моему Леднев уже поймал звезду. Наш Бекхем? Ну ну. Чтоб играть хотя бы в Динамо нужно работать больше на поле.
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 26.12.2019 18:54
    0
    По моему Леднев уже поймал звезду. Наш Бекхем? Ну ну. Чтоб играть хотя бы в Динамо нужно работать больше на поле.
    Ссылка
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