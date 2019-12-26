Богдан ЛЕДНЕВ: «У меня есть желание проявить себя в Динамо»

Богдан Леднев на правах аренды из «Динамо» нынешний сезон проводит в «Заре», где выступает чрезвычайно успешно. Игрок забил 10 голов в сезоне и стал одним из лидеров команды.

Однако летом хавбек вернется в расположение киевской команды. О ситуации футболист рассказал в интервью журналу «Футбол».

— Русин зимой вернется в «Динамо», а у вас в контракте аренда до лета. Как так вышло?

— При подписании моего контракта выдвинули такие условия. Они устроили обе стороны.



— Если «Заря» займет второе место и получит право играть в Лиге чемпионов — вы останетесь в «Заре» или вернетесь в «Динамо»?

— Для начала нужно сделать это, а затем будем обсуждать. По контракту я обязан буду вернуться в «Динамо». От меня мало что зависит.



— «Заря» без вас с Русиным раскатала «Динамо» в Киеве (2:1). Вы удивились?

— Приятно побеждать такие команды, как «Динамо». Но я не воспринимаю этот результат как сенсацию. У «Зари» приличная команда. Мы точно не слабее «Динамо». Примерно на одном уровне.



— Вы поставили для себя цель — во чтобы то ни стало закрепиться в «Динамо»?

— Этому клубу принадлежит мой контракт. Естественно, у меня есть желание проявить себя в киевском «Динамо», иначе затем я туда переходил? Не для того же, чтобы числиться, верно? Да, «Динамо» переживает трудные времена, но, надеюсь, дальше все будет хорошо.