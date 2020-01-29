Алекс ВЕЛИКИХ: «Ребров сделал ставку не на конспекты Лобановского»

Скаут «Кальяри» Алекс Великих оценил стиль работы главного тренера «Ференцвароша» Сергея Реброва:

«Наличие помощников из Испании свидетельствует, что Ребров, как специалист, сделал ставку не на славные конспекты Лобановского — мастера футбола 70-90 годов прошлого века, а на новые европейские тенденции в развитии футбольной мысли.

Считаю, что выбор правильный, потому что и сам знаменитый тренер неоднократно высказывал мнение о том, что футбол эволюционирует и тренер должен все время учиться новому, а не быть довольным тем, что уже знает. Без движения вперед тренер отстанет от футбола».

Ранее Великих оценил возможность возвращения Реброва в «Динамо» Киев.