Алекс ВЕЛИКИХ: «Ребров сделал ставку не на конспекты Лобановского»

Скаут «Кальяри» - о главном тренер «Ференцвароша»

  • 29.01.2020 19:04
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Алекс ВЕЛИКИХ: «Ребров сделал ставку не на конспекты Лобановского»
© ФК Ференцварош. Сергей Ребров

Скаут «Кальяри» Алекс Великих оценил стиль работы главного тренера «Ференцвароша» Сергея Реброва:

«Наличие помощников из Испании свидетельствует, что Ребров, как специалист, сделал ставку не на славные конспекты Лобановского — мастера футбола 70-90 годов прошлого века, а на новые европейские тенденции в развитии футбольной мысли.

Считаю, что выбор правильный, потому что и сам знаменитый тренер неоднократно высказывал мнение о том, что футбол эволюционирует и тренер должен все время учиться новому, а не быть довольным тем, что уже знает. Без движения вперед тренер отстанет от футбола».

Ранее Великих оценил возможность возвращения Реброва в «Динамо» Киев.

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Источник — Газета по-украински

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