Алекс ВЕЛИКИХ: «Для возвращения Реброва в Динамо есть предпосылки»

Известный скаут – о будущем Сергея Реброва

  • 29.01.2020 18:00
  • 1986 просмотров
  • 3 комментария
Алекс ВЕЛИКИХ: «Для возвращения Реброва в Динамо есть предпосылки»
© ФК Ференцварош. Сергей Ребров

Скаут «Кальяри» Алекс Великих поделился своим мнением по поводу возможности возвращения Сергея Реброва на пост главного тренера «Динамо»:

«Для этого есть определенные предпосылки. Например то, что актуальный тренер киевлян Михайличенко все же больше спортивный менеджер, а не коуч. Во-вторых, с Ребровым в Киев приедет и готовый тренерский штаб успешных современных специалистов.

В-третьих, возможно, именно Ребров сможет дать четкий вектор развития украинского гранда, потому что последовательности в последнее время у киевлян не замечается, начиная от вопросов комплектования, заканчивая качеством и результатами выступлений.

Но если Ребров все же откажется от карьеры в Европе и примет предложение Игоря Суркиса, то в Киев приедет не тот Сергей, который был когда-то как тренер-новичок среди игроков с громкими именами и неограниченными амбициями в поведении, а уже достаточно сформированный специалист, который знает себе цену. Поэтому менеджменту «Динамо» следует закладывать в расчеты и этот важный фактор — фактор личности тренера».

Сейчас Ребров возглавляет «Ференцварош», и был признан лучшим тренером десятилетия в клубе.

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Источник — Газета по-украински

(3 голоса)

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Комментарии
    Вячеслав Самойлов
      Вячеслав Самойлов, 29.01.2020 18:39
    0
    Так что, если читать "между строк", то сейчас у Динамо - и тренер - "не тренер", и тренерский штаб "не штаб", ну или "неготовый штаб"...
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    Leo Leo
      Leo Leo, 29.01.2020 18:37
    -2
    Лучше вернуться в Шахтер! Поиграть в ЛЧ!
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    УАФ– М а ф і я!
      УАФ– М а ф і я!, 29.01.2020 18:08
    -3
    Второй раз в одну и ту же реку войти нельзя. Вспомните второй приход Сёмина. Это же был тихий ужас
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    Вячеслав Самойлов
      Вячеслав Самойлов, 29.01.2020 18:39
    0
    Так что, если читать "между строк", то сейчас у Динамо - и тренер - "не тренер", и тренерский штаб "не штаб", ну или "неготовый штаб"...
    Ссылка
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