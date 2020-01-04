Ребров признан Тренером десятилетия в Ференцвароше

Украинский тренер добился признания в Венгрии

  • 04.01.2020 13:35
  • 1502 просмотра
  • 2 комментария
Ребров признан Тренером десятилетия в Ференцвароше
© ФК Ференцварош. Сергей Ребров

Сергей Ребров был признан лучшим тренером десятилетия в «Ференцвароше». За него проголосовали 72% болельщиков, которые приняли участие в опросе.

Ребров возглавляет «Ференцварош» с лета 2018 года. Он привел команду к титулу чемпиона Венгрии-2019 и впервые с сезона 2004/2005 вывел команду в групповой этап еврокубка.

Ранее Ребров был избран тренером Сборной УПЛ 2010-х по версии Sport.ua.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    VVV
    online
    VVV, 04.01.2020 14:53
    0
    Нічого, в Динамо теж буде серйозний конкурс .. Хацкевич та Михайличенко-достойні суперники
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 04.01.2020 14:39
    0
    Ребров - Красава!
    Ссылка
    VVV
    online
    VVV, 04.01.2020 14:53
    0
    Нічого, в Динамо теж буде серйозний конкурс .. Хацкевич та Михайличенко-достойні суперники
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 04.01.2020 14:39
    0
    Ребров - Красава!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности