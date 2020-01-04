Ребров признан Тренером десятилетия в Ференцвароше

Сергей Ребров был признан лучшим тренером десятилетия в «Ференцвароше». За него проголосовали 72% болельщиков, которые приняли участие в опросе.

Ребров возглавляет «Ференцварош» с лета 2018 года. Он привел команду к титулу чемпиона Венгрии-2019 и впервые с сезона 2004/2005 вывел команду в групповой этап еврокубка.

Ранее Ребров был избран тренером Сборной УПЛ 2010-х по версии Sport.ua.