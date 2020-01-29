Мугуруса – первая испанка за 20 лет, которая вышла в полуфинал Aus Open

Предыдущий раз в 1/2 финала австралийского мейджора играла ее нынешняя наставница

  • 29.01.2020 16:03
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Мугуруса – первая испанка за 20 лет, которая вышла в полуфинал Aus Open
© Australian Open. Гарбинье Мугуруса

26-летняя Гарбинье Мугуруса стала третьей испанкой в истории, которая сыграет в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Ранее это удавалось только Аранче Санчес-Викарио (5 раз, 1991-1995 годы) и Кончите Мартинес (3 раза  – 1995, 1998, 2000).

Отметим, что Санчес-Викарио трижды брала титул, Мартинес – этого не удалось ни разу. Добавим, что вторая сейчас тренирует Мугурусу.

На счету Гарбинье уже две победы на турнирах Grand Slam (Ролан Гаррос-2016 и Уимблдон-2017). В сегодняшнем четвертьфинале Aus Open она переиграла Анастасию Павлюченкову из России.

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Источник — Gracenote Live

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