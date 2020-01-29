Мугуруса – первая испанка за 20 лет, которая вышла в полуфинал Aus Open

26-летняя Гарбинье Мугуруса стала третьей испанкой в истории, которая сыграет в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Ранее это удавалось только Аранче Санчес-Викарио (5 раз, 1991-1995 годы) и Кончите Мартинес (3 раза – 1995, 1998, 2000).

Отметим, что Санчес-Викарио трижды брала титул, Мартинес – этого не удалось ни разу. Добавим, что вторая сейчас тренирует Мугурусу.

На счету Гарбинье уже две победы на турнирах Grand Slam (Ролан Гаррос-2016 и Уимблдон-2017). В сегодняшнем четвертьфинале Aus Open она переиграла Анастасию Павлюченкову из России.