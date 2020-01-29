Australian Open. Джокович вернется на вершину рейтинга, если защитит титул

Сербу нужно выиграть еще два матча

  • 29.01.2020 15:28
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Australian Open. Джокович вернется на вершину рейтинга, если защитит титул
© Australian Open. Новак Джокович

Вторая ракетка мира Новак Джокович получил отличную возможность вновь возглавить мировой рейтинг.

После вылета в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии испанца Рафаэля Надаля, который оккупировал первую позицию в конце октября прошлого года, сербу для возврата теннисной короны нужно защитить прошлогодний титул на кортах Мельбурна.

Напомним, в полуфинале Новак сразится с Роджером Федерером, потенциальный соперник по финалу определится в матче Александр Зверев – Доминик Тим.

Напомним, Джокович ранее каждый раз брал титул, когда выходил в полуфинал Australian Open.

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Источник — Sport.ua

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