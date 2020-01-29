Australian Open. Джокович вернется на вершину рейтинга, если защитит титул

Вторая ракетка мира Новак Джокович получил отличную возможность вновь возглавить мировой рейтинг.

После вылета в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии испанца Рафаэля Надаля, который оккупировал первую позицию в конце октября прошлого года, сербу для возврата теннисной короны нужно защитить прошлогодний титул на кортах Мельбурна.

Напомним, в полуфинале Новак сразится с Роджером Федерером, потенциальный соперник по финалу определится в матче Александр Зверев – Доминик Тим.

Напомним, Джокович ранее каждый раз брал титул, когда выходил в полуфинал Australian Open.