Australian Open. Джокович вернется на вершину рейтинга, если защитит титул

Вторая ракетка мира Новак Джокович получил отличную возможность вновь возглавить мировой рейтинг.
После вылета в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии испанца Рафаэля Надаля, который оккупировал первую позицию в конце октября прошлого года, сербу для возврата теннисной короны нужно защитить прошлогодний титул на кортах Мельбурна.
Напомним, в полуфинале Новак сразится с Роджером Федерером, потенциальный соперник по финалу определится в матче Александр Зверев – Доминик Тим.
Напомним, Джокович ранее каждый раз брал титул, когда выходил в полуфинал Australian Open.
Источник — Sport.ua
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