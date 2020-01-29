Australian Open. Надаль проиграл Тиму в четвертьфинале

Лидер мирового рейтинга завершил борьбу на кортах Мельбурна

  • 29.01.2020 14:56
  • 785 просмотров
  • 2 комментария
Australian Open. Надаль проиграл Тиму в четвертьфинале
© Australian Open. Доминик Тим

Один из главных фаворитов Открытого чемпионата Австралии по теннису Рафаэль Надаль прекратил борьбу в четвертьфинале. 

На данной стадии лидера мирового рейтинга из борьбы выбил австриец Доминик Тим, который является пятым номером посева.

Australian Open. Четвертьфинал
Рафаэль Надаль (Испания) – Доминик Тим (Австрия) – 6:7(3), 6:7(4), 6:4, 6:7(6)

Отметим, что Рафаэль и Доминик встречались в 14-й раз, австриец одержал пятую очную победу. На харде счет стал 1:1, все остальные встречи прошли на грунте. Оба теннисиста считаются главными специалистами в туре по медленным покрытиям, сыграв в двух последних финалах Ролан Гаррос.

В полуфинале Тим, который раньше ни разу не доходил дальше четвертого круга на AO, сразится с немцем Александром Зверевым.

Другую путевку в финал разыграют Роджер Федерер и Новак Джокович.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 29.01.2020 15:10
    0
    Как же я заволновался когда Тим не реализовал подачу на матч в 4 сете сначала при 5-4 в геймах в свою пользу, а потом и на тай-брейке. Но выстоял, умница. Надаль если и выиграет еще Шлем то только РГ.
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    Trasher311987
      Trasher311987, 29.01.2020 14:59
    0
    Довылелывался. Скажет что мол судья испортил матч. А не фиг затягивать подачу.
    Доминик красава.
    Просто летал.
    С заслуженной победой.
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    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 29.01.2020 15:10
    0
    Как же я заволновался когда Тим не реализовал подачу на матч в 4 сете сначала при 5-4 в геймах в свою пользу, а потом и на тай-брейке. Но выстоял, умница. Надаль если и выиграет еще Шлем то только РГ.
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 29.01.2020 14:59
    0
    Довылелывался. Скажет что мол судья испортил матч. А не фиг затягивать подачу.
    Доминик красава.
    Просто летал.
    С заслуженной победой.
    Ссылка
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