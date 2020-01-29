Australian Open. Надаль проиграл Тиму в четвертьфинале

Один из главных фаворитов Открытого чемпионата Австралии по теннису Рафаэль Надаль прекратил борьбу в четвертьфинале.

На данной стадии лидера мирового рейтинга из борьбы выбил австриец Доминик Тим, который является пятым номером посева.

Australian Open. Четвертьфинал

Рафаэль Надаль (Испания) – Доминик Тим (Австрия) – 6:7(3), 6:7(4), 6:4, 6:7(6)

Отметим, что Рафаэль и Доминик встречались в 14-й раз, австриец одержал пятую очную победу. На харде счет стал 1:1, все остальные встречи прошли на грунте. Оба теннисиста считаются главными специалистами в туре по медленным покрытиям, сыграв в двух последних финалах Ролан Гаррос.

В полуфинале Тим, который раньше ни разу не доходил дальше четвертого круга на AO, сразится с немцем Александром Зверевым.

Другую путевку в финал разыграют Роджер Федерер и Новак Джокович.