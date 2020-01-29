Australian Open. Зверев победил Вавринку на пути к полуфиналу

Седьмая ракетка мира Александр Зверев в четвертьфинале Australian Open обыграл Стэна Вавринку и вышел в полуфинал турнира.
Australian Open. Четвертьфинал
Александр Зверев (Германия, 7) – Стэн Вавринка (Швейцария, 15) – 1:6, 6:3, 6:4, 6:2
За выход в финал Зверев сыграет с победителем матча между испанцем Рафаэлем Надальем и Домиником Тимом из Австрии.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.