Australian Open. Зверев победил Вавринку на пути к полуфиналу

Седьмая ракетка мира Александр Зверев в четвертьфинале Australian Open обыграл Стэна Вавринку и вышел в полуфинал турнира.

Australian Open. Четвертьфинал

Александр Зверев (Германия, 7) – Стэн Вавринка (Швейцария, 15) – 1:6, 6:3, 6:4, 6:2

За выход в финал Зверев сыграет с победителем матча между испанцем Рафаэлем Надальем и Домиником Тимом из Австрии.