ПСЖ нашел замену Эдинсону Кавани

В Париже собираются подписать еще одного форварда

  • 29.01.2020 03:04
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ПСЖ нашел замену Эдинсону Кавани
© Milanlive. Фернандо Льоренте

ПСЖ вскоре собирается подписать нападающего «Наполи» Фернандо Льоренте.

Как отмечает Le Parisien, в 34-летнем испанце парижский клуб видит замену Эдинсону Кавани, который в ближайшее время перейдет в «Атлетико».

В нынешнем сезоне Кавани принял участие в 14 матчах во всех турнирах и забил 5 голов. Его контракт с ПСЖ истекает летом 2020 года. Льоренте сыграл в 24 матчах и отметился 4 голами. Контракт испанца с «Наполи» действует до лета 2021 года.

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Источник — Le Parisien

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