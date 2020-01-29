ПСЖ нашел замену Эдинсону Кавани

ПСЖ вскоре собирается подписать нападающего «Наполи» Фернандо Льоренте.
Как отмечает Le Parisien, в 34-летнем испанце парижский клуб видит замену Эдинсону Кавани, который в ближайшее время перейдет в «Атлетико».
В нынешнем сезоне Кавани принял участие в 14 матчах во всех турнирах и забил 5 голов. Его контракт с ПСЖ истекает летом 2020 года. Льоренте сыграл в 24 матчах и отметился 4 голами. Контракт испанца с «Наполи» действует до лета 2021 года.
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Источник — Le Parisien
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