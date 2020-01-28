Атлетико в ближайшие дни подпишет Кавани

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани близок к переходу в «Атлетико». Футболист заключит с мадридским клубом контракт сроком на 2,5 года. Предположительно, сумма трансфера составит 15-20 миллионов евро.
Отмечалось, что Кавани уже прошел медосмотр для «Атлетико».
В текущем сезоне Кавани провел 14 матчей за ПСЖ во всех турнирах, где забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.
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Источник — Marca
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