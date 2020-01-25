Кавани не хочет переходить в Манчестер Юнайтед

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани отказался переходить в «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что манкунианцы предложили контракт футболисту с зарплатой в размере 12 млн евро за сезон. Однако это предложение не устроило 32-летнего футболиста.
Кавани хочет выступать за мадридский «Атлетико».
Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет за Кавани €20 миллионов.
В текущем сезоне Кавани провел 14 матчей за ПСЖ во всех турнирах, где забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.
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Источник — Daily Star
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