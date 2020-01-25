Кавани не хочет переходить в Манчестер Юнайтед

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани отказался переходить в «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что манкунианцы предложили контракт футболисту с зарплатой в размере 12 млн евро за сезон. Однако это предложение не устроило 32-летнего футболиста.

Кавани хочет выступать за мадридский «Атлетико».