ПСЖ готов отпустить Кавани за 20 миллионов евро

ПСЖ готов продать своего нападающего Эдинсона Кавани в январское трансферное окно. Как сообщает ESPN, парижане намерены выручить за футболиста 20 миллионов евро.
Контракт 32-летнего футболиста с парижанами истекает летом 2020 года.
В текущем сезоне Кавани провел 14 матчей за ПСЖ во всех турнирах, где забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.
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Источник — ESPN
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