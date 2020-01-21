ПСЖ готов отпустить Кавани за 20 миллионов евро

ПСЖ готов продать своего нападающего Эдинсона Кавани в январское трансферное окно. Как сообщает ESPN, парижане намерены выручить за футболиста 20 миллионов евро.

Контракт 32-летнего футболиста с парижанами истекает летом 2020 года.

В текущем сезоне Кавани провел 14 матчей за ПСЖ во всех турнирах, где забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.