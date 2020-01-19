ПСЖ не продал Кавани в Атлетико за €10 миллионов

Парижский ПСЖ не продал 32-летнего уругвайского форварда Эдинсона Кавани в мадридский «Атлетико».

Испанский клуб предлагал за футболиста €10 миллионов. Но ПСЖ не хочет расставаться с Кавани, несмотря на то, что контракт футболиста с парижанами рассчитан до лета 2020-го года, после чего Эдинсон сможет покинуть клуб в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Кавани провел 14 матчей за ПСЖ во всех турнирах, где забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.