ОФИЦИАЛЬНО. Интер продал Габигола во Фламенго

«Фламенго» объявил о трансфере форварда «Интера» Габигола. Бразильский клуб заплатит за нападающего 18 млн евро. Также «Интер» получит 20% от суммы следующей продажи Габигола.
Сам игрок подписал с «Фламенго» контракт до 2024 года с зарплатой в 5 млн долларов в год.
Прошлый сезон Габигол провел во «Фламенго» на правах аренды, и забил 43 гола во всех турнирах, в том числе два решающих гола в финале Копа Либертадорес.
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Источник — Twitter
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