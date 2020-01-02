Вест Хэм собирается купить Габигола

Бразильський форвард «Интера» Габриэль Барбоса, который играет за «Фламенго» на правах аренды, может продолжить карьеру в «Вест Хэме».
Как сообщает итальянская пресса, английский клуб готов заплатить за Габигола 20 миллионов евро.
Также в своем составе футболиста хочет оставить «Фламенго», но клуб не может договориться о трансфере с «Интером».
В этом сезоне Габигол забил 34 мяча в 41-м матче за «Фламенго».
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Источник — Football-Italia
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