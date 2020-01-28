Буяльский рассказал, когда снова будет давать интервью

Хавбек не даст интервью, пока «Динамо» не выиграет чемпионат или кубок

  • 28.01.2020 23:59
  • 323 просмотра
  • 2 комментария
Буяльский рассказал, когда снова будет давать интервью
© ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Журналист программы «Футбольный Формат» Олег Ящук в своем Instagram опубликовал короткий комментарий полузащитника «Динамо» Виталия Буяльского после товарищеского матча с «Кайратом» (2:0).

Ящук передал слова Буяльского: «Никаких интервью, пока не станем чемпионами. Или хотя бы выиграем Кубок Украины».

Напомним, киевское «Динамо» завершило первый учебно-тренировочный сбор в Турции и вернулось в столицу Украины.

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Источник — Facebook.com

(2 голоса)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 29.01.2020 00:32
    0
    - Никаких интервью, пока не станем чемпионами.
    *
    Голубая помойка маразматически действует на недоразвитые умы даунамовцев
    Ссылка
    Anna Remezovskaya
      Anna Remezovskaya, 29.01.2020 00:26
    0
    Та чего уж, когда Еврокубок выиграют сказал бы
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 29.01.2020 00:32
    0
    - Никаких интервью, пока не станем чемпионами.
    *
    Голубая помойка маразматически действует на недоразвитые умы даунамовцев
    Ссылка
    Anna Remezovskaya
      Anna Remezovskaya, 29.01.2020 00:26
    0
    Та чего уж, когда Еврокубок выиграют сказал бы
    Ссылка
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