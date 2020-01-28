Буяльский рассказал, когда снова будет давать интервью

Журналист программы «Футбольный Формат» Олег Ящук в своем Instagram опубликовал короткий комментарий полузащитника «Динамо» Виталия Буяльского после товарищеского матча с «Кайратом» (2:0).
Ящук передал слова Буяльского: «Никаких интервью, пока не станем чемпионами. Или хотя бы выиграем Кубок Украины».
Напомним, киевское «Динамо» завершило первый учебно-тренировочный сбор в Турции и вернулось в столицу Украины.
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Источник — Facebook.com
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Голубая помойка маразматически действует на недоразвитые умы даунамовцев
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Голубая помойка маразматически действует на недоразвитые умы даунамовцев
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