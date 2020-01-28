Основная команда Динамо вернулась из Турции в Киев

После завершения сбора в Турции динамовцы получили два выходных дня

  • 28.01.2020 20:37
  • 1061 просмотр
  • 5 комментариев
Основная команда Динамо вернулась из Турции в Киев
© ФК Динамо Киев

Делегация киевского «Динамо» вернулась в Киев из Турции. Около 18:00 чартерный рейс из Антальи приземлился в аэропорту Борисполь. 28 января бело-синие провели последний контрольный матч на первом сборе против «Кайрата» из Казахстана (2:0).

Исключение составили несколько легионеров, которые в столицу Украины не полетели и проведут предоставленные выходные по своему графику. Кроме того, вратарь Руслан Нещерет, защитники Илья Забарный и Константин Вивчаренко, а также полузащитник Георгий Цитаишвили присоединились к команде U-19, которая готовится в Белеке к поединку плей-офф Юношеской лиги УЕФА против загребского «Динамо» и возобновлению второй части сезона в чемпионате Украины.

Подопечные Алексея Михайличенко получили два дня отдыха, после чего 31 января вновь соберутся вместе. Два дня команда будет заниматься на учебно-тренировочной базе «Динамо» в Вите-Литовской, а 2 февраля отправится в уже знакомый турецкий Белек на второй сбор, который продлится до 16 февраля.

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
    dar veter
      dar veter, 28.01.2020 21:16
    -3
    Predator, 28.01.2020 21:12
    Пора сменить на дыряво киев
    Лучше на Спартак
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 28.01.2020 21:15
    +1
    Predator, 28.01.2020 21:12
    Пора сменить на дыряво киев
    свидетелей нефтчи просьба завалить дырявое епало
    Ссылка
    Predator
      Predator, 28.01.2020 21:12
    -2
    rugby1970, 28.01.2020 20:59
    А можно это позорище больше не называть "Динамо" Киев??? Страшно далеки эти мальцы от ЛЕГЕНД ВЕЛИКОЛЕПНОГО КЛУБА!!!
    Пора сменить на дыряво киев
    Ссылка
    Voxa Hvedyk
      Voxa Hvedyk, 28.01.2020 21:06
    -1
    Пусть пешком идут в Киев...
    Ссылка
    rugby1970
      rugby1970, 28.01.2020 20:59
    0
    А можно это позорище больше не называть "Динамо" Киев??? Страшно далеки эти мальцы от ЛЕГЕНД ВЕЛИКОЛЕПНОГО КЛУБА!!!
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 28.01.2020 21:15
    +1
    Predator, 28.01.2020 21:12
    Пора сменить на дыряво киев
    свидетелей нефтчи просьба завалить дырявое епало
    Ссылка
    rugby1970
      rugby1970, 28.01.2020 20:59
    0
    А можно это позорище больше не называть "Динамо" Киев??? Страшно далеки эти мальцы от ЛЕГЕНД ВЕЛИКОЛЕПНОГО КЛУБА!!!
    Ссылка
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