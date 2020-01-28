Основная команда Динамо вернулась из Турции в Киев

Делегация киевского «Динамо» вернулась в Киев из Турции. Около 18:00 чартерный рейс из Антальи приземлился в аэропорту Борисполь. 28 января бело-синие провели последний контрольный матч на первом сборе против «Кайрата» из Казахстана (2:0).

Исключение составили несколько легионеров, которые в столицу Украины не полетели и проведут предоставленные выходные по своему графику. Кроме того, вратарь Руслан Нещерет, защитники Илья Забарный и Константин Вивчаренко, а также полузащитник Георгий Цитаишвили присоединились к команде U-19, которая готовится в Белеке к поединку плей-офф Юношеской лиги УЕФА против загребского «Динамо» и возобновлению второй части сезона в чемпионате Украины.

Подопечные Алексея Михайличенко получили два дня отдыха, после чего 31 января вновь соберутся вместе. Два дня команда будет заниматься на учебно-тренировочной базе «Динамо» в Вите-Литовской, а 2 февраля отправится в уже знакомый турецкий Белек на второй сбор, который продлится до 16 февраля.