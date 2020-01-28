Президент Руха Козловский готов возглавить Карпаты

Президент «Руха» Григорий Козловский заявил, что готов временно возглавить «Карпаты», которые находятся на грани исчезновения:

«Нам нужно подставить плечо и спасти пациента, который, как написано на сайте «Карпат», лежит уже с датами рождения и смерти. Это будет один год, максимум два.

У нынешних инвесторов никто не купит клуб даже за одну гривну. Они печатку несут третью неделю, никак не донесут. Может, им GPS подарить?

Во Львове точно найдется инвестор, который за год-два отдаст городской власти 50-100 миллионов гривен. Это вопрос диалога.

Я готов сложить с себя полномочия президента «Руха» и на год стать исполняющим обязанности чего-то там «Карпат». Я гарантирую, что спасу их.

Я создам во Львове пул бизнесменов, владельцев и власти, которые будут заинтересованы в этом, а потом вернусь в свое детище».