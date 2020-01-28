Президент Руха Козловский готов возглавить Карпаты

Григорий Козловский готов временно уйти из «Руха»

  • 28.01.2020 21:38
  • 2634 просмотра
  • 5 комментариев
Президент Руха Козловский готов возглавить Карпаты
© fcrukh.com

Президент «Руха» Григорий Козловский заявил, что готов временно возглавить «Карпаты», которые находятся на грани исчезновения:

«Нам нужно подставить плечо и спасти пациента, который, как написано на сайте «Карпат», лежит уже с датами рождения и смерти. Это будет один год, максимум два.

У нынешних инвесторов никто не купит клуб даже за одну гривну. Они печатку несут третью неделю, никак не донесут. Может, им GPS подарить?

Во Львове точно найдется инвестор, который за год-два отдаст городской власти 50-100 миллионов гривен. Это вопрос диалога.

Я готов сложить с себя полномочия президента «Руха» и на год стать исполняющим обязанности чего-то там «Карпат». Я гарантирую, что спасу их.

Я создам во Львове пул бизнесменов, владельцев и власти, которые будут заинтересованы в этом, а потом вернусь в свое детище».

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Источник — YouTube

(12 голосов)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 28.01.2020 22:23
    +3
    Пиздабол ще той
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 28.01.2020 22:04
    -3
    https://youtu.be/fHzOVipv5gw
    Перегляньте цю передачі, яка була сьогодні. Там про бомжатське овече стадо говорили !
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
      Владимир Пидвирный, 28.01.2020 22:01
    -2
    Якщо Григорій очолить команду, половину тренерів у вишці перепи.дить. А судді будуть відмовлятись судити, бо не виїдуть зі Львова. Це Коза Ностра у Львові.
    Ссылка
    Алексей Шульга
      Алексей Шульга, 28.01.2020 21:42
    +1
    И тогда будет 2 детища
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 28.01.2020 21:39
    +1
    Дим затянутий і це проблема...
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 28.01.2020 22:23
    +3
    Пиздабол ще той
    Ссылка
    Алексей Шульга
    online
      Алексей Шульга, 28.01.2020 21:42
    +1
    И тогда будет 2 детища
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 28.01.2020 21:39
    +1
    Дим затянутий і це проблема...
    Ссылка
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