«Что мертво – умереть не может». Карпаты отказались от участия в ток-шоу

Клуб планирует повторно подавать проект постановления по стадиону «Украина»

  • 28.01.2020 20:59
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  • 1 комментарий
«Что мертво – умереть не может». Карпаты отказались от участия в ток-шоу
© ФК Карпаты

Львовские «Карпаты» посчитали нецелесообразным присутствие представителей клуба в эфире ток-шоу на тему: «Карпаты»: что умерло – умереть не может? Или как спасти львовскую легенду?», который был запланирован на телеканале «НТА». В заявлении клуба говорится:

«Карпаты» планируют повторно подавать проект постановления по стадиону «Украина» на одну из ближайших сессий Львовского горсовета. Клуб наконец достиг взаимопонимания с городскими властями относительно общего четкого видения по развитию клуба именно таким путем – благодаря реализации масштабного инвестиционного проекта, что сделает «Карпаты» финансово независимыми.

Однако поскольку во время сегодняшнего эфира в студии не будет ни одного представителя исполнительной власти города, «Карпаты» считают некорректным обсуждать вопросы, лежащие в плоскости взаимоотношений клуба и города, без участия собственно мэра Львова или его первых заместителей. Мы глубоко уважаем право приглашенных экспертов, журналистов обсуждать заявленную тему программы, однако предметную и конструктивную дискуссию видим только в присутствии прямо причастных к процессу ответственных лиц.

Мы с интересом и оптимизмом наблюдаем за инициативой депутата городского совета Григория Козловского создать так называемое ЛКП «Карпаты». Всегда будем рады присоединиться к этому процессу, предоставив всю необходимую юридическую и правовую информацию. Однако и в этом важном вопросе полноценная дискуссия возможна только в присутствии исполнительной власти города, уполномоченное избирателями распоряжаться коммунальным имуществом.

Выражаем благодарность за то, что вопрос «Как спасти львовскую легенду» стал интересным и актуальным для телеканала и его совладельца. Как известно, «Карпаты» на протяжении последних четырех лет и по сей день можно приобрести за символическую гривну, однако «спасать» их почему-то никто не спешил. Надеемся, сегодняшний эфир максимально посодействует началу этого процесса, а данное заявление в полном объеме согласно журналистских стандартов будет приведено в программе.

Мы всегда готовы к конструктивной дискуссии о будущем клуба, в любое время и в любом формате, если участие в ней будет брать глава города или его первые заместители»..

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Источник — ФК Карпаты

(5 голосов)

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Комментарии
    Rustam Isakov
      Rustam Isakov, 28.01.2020 21:23
    0
    а чого такий кострубатий переклад?
    що мертве - не помре
    так і в прокаті перекладали
    Ссылка
    Rustam Isakov
      Rustam Isakov, 28.01.2020 21:23
    0
    а чого такий кострубатий переклад?
    що мертве - не помре
    так і в прокаті перекладали
    Ссылка
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