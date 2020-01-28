Андрей ПЯТОВ: «Матвиенко было бы легче в Ман Сити, чем в Арсенале»

Уедет ли украинец в чемпионат Англии?

  • 28.01.2020 14:26
  • 2230 просмотров
  • 6 комментариев
Андрей ПЯТОВ: «Матвиенко было бы легче в Ман Сити, чем в Арсенале»
© ffu.ua

Не исключено, что защитник «Шахтера» Николай Матвиенко до конца января переберется в «Арсенал». Ранее в услугах игрока был заинтересован «Манчестер Сити».

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов считает, что Матвиенко будет проще в Манчестере.

«Приятно, что игроками «Шахтера» интересуются только гранды. «Арсенал» или «Манчестер Сити»? Хотел бы, чтобы он в «Сити» оказался. Там и тренер такой. Еще не вижу, как будет у нового тренера в «Арсенале», а Гвардиолу все знают».

«В адаптации Матвиенко там будет легче», - считает Пятов.

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Источник — Футбольный формат

(10 голосов)

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Комментарии
    brothers_skill_found
    online
      brothers_skill_found, 28.01.2020 15:10
    0
    Maks7777, 28.01.2020 14:37
    Ну да в СИти,Лавку Греть вместе с зиной в лучшем случае!!Ну или собачек Седан по очереди выгуливать не скучно будет!!В Арсенале можно играть ,а в сити сесть на скамейку конкретно ,кубки лиги кубок Англии ,а дальше что Турцииия!!!
    А може разом і зедан прогуливать)
    Ссылка
    Tanya Kamshylova
      Tanya Kamshylova, 28.01.2020 15:09
    0
    В Арсенале перспектива есть. Команда не в лучшей форме и,возможно,будет в основном составе со временем. Пусть едет куда берут!!! Молодой,коммуникабельный,освоится быстро.
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    Trasher311987
      Trasher311987, 28.01.2020 15:01
    -1
    Как можно конкурировать с ляпортом отменди, та даже стоунзом???
    В Арсенале есть возможность конкурировать с Давидом Луисом и Папой.
    Та и болельщиков ходят больше.
    Плюс блин это Лондон.
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    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 28.01.2020 14:58
    0
    где он больше нужен, там ему и легче будет.
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    Maks7777
    Maks7777, 28.01.2020 14:37
    0
    Ну да в СИти,Лавку Греть вместе с зиной в лучшем случае!!Ну или собачек Седан по очереди выгуливать не скучно будет!!В Арсенале можно играть ,а в сити сесть на скамейку конкретно ,кубки лиги кубок Англии ,а дальше что Турцииия!!!
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    Billy Milligan
      Billy Milligan, 28.01.2020 14:35
    +3
    В МанСити Матвиенко было бы легче на лавке сидеть, в Арсенале больше шансов закрепиться в основном составе.
    Ссылка
    Billy Milligan
      Billy Milligan, 28.01.2020 14:35
    +3
    В МанСити Матвиенко было бы легче на лавке сидеть, в Арсенале больше шансов закрепиться в основном составе.
    Ссылка
    brothers_skill_found
    online
      brothers_skill_found, 28.01.2020 15:10
    0
    Maks7777, 28.01.2020 14:37
    Ну да в СИти,Лавку Греть вместе с зиной в лучшем случае!!Ну или собачек Седан по очереди выгуливать не скучно будет!!В Арсенале можно играть ,а в сити сесть на скамейку конкретно ,кубки лиги кубок Англии ,а дальше что Турцииия!!!
    А може разом і зедан прогуливать)
    Ссылка
    Tanya Kamshylova
      Tanya Kamshylova, 28.01.2020 15:09
    0
    В Арсенале перспектива есть. Команда не в лучшей форме и,возможно,будет в основном составе со временем. Пусть едет куда берут!!! Молодой,коммуникабельный,освоится быстро.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 28.01.2020 14:58
    0
    где он больше нужен, там ему и легче будет.
    Ссылка
    Maks7777
    Maks7777, 28.01.2020 14:37
    0
    Ну да в СИти,Лавку Греть вместе с зиной в лучшем случае!!Ну или собачек Седан по очереди выгуливать не скучно будет!!В Арсенале можно играть ,а в сити сесть на скамейку конкретно ,кубки лиги кубок Англии ,а дальше что Турцииия!!!
    Ссылка
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