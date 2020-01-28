Андрей ПЯТОВ: «Матвиенко было бы легче в Ман Сити, чем в Арсенале»

Не исключено, что защитник «Шахтера» Николай Матвиенко до конца января переберется в «Арсенал». Ранее в услугах игрока был заинтересован «Манчестер Сити».
Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов считает, что Матвиенко будет проще в Манчестере.
«Приятно, что игроками «Шахтера» интересуются только гранды. «Арсенал» или «Манчестер Сити»? Хотел бы, чтобы он в «Сити» оказался. Там и тренер такой. Еще не вижу, как будет у нового тренера в «Арсенале», а Гвардиолу все знают».
«В адаптации Матвиенко там будет легче», - считает Пятов.
Источник — Футбольный формат
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
В Арсенале есть возможность конкурировать с Давидом Луисом и Папой.
Та и болельщиков ходят больше.
Плюс блин это Лондон.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.