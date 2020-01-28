Андрей ПЯТОВ: «Матвиенко было бы легче в Ман Сити, чем в Арсенале»

Не исключено, что защитник «Шахтера» Николай Матвиенко до конца января переберется в «Арсенал». Ранее в услугах игрока был заинтересован «Манчестер Сити».

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов считает, что Матвиенко будет проще в Манчестере.

«Приятно, что игроками «Шахтера» интересуются только гранды. «Арсенал» или «Манчестер Сити»? Хотел бы, чтобы он в «Сити» оказался. Там и тренер такой. Еще не вижу, как будет у нового тренера в «Арсенале», а Гвардиолу все знают».

«В адаптации Матвиенко там будет легче», - считает Пятов.