Милевский поздравил Динамо Киев с победой

Сегодня «Динамо-Брест» Артема Милевского в контрольном матче на сборе в Турции проиграл киевскому «Динамо» - 0:3.
Экс-форвард киевлян поздравил свою бывшую команду с победой:
«Киев, с победой! Рад был видеть всех. П.С. Шабанов, ты больше всех заслужил сегодня», написал Милевский.
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