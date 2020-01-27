Милевский поздравил Динамо Киев с победой

Команда Милевского проиграла киевскому «Динамо» в контрольном матче

  • 27.01.2020 23:53
  • 597 просмотров
  • 1 комментарий
Милевский поздравил Динамо Киев с победой
© ФК Динамо-Брест. Артем Милевский

Сегодня «Динамо-Брест» Артема Милевского в контрольном матче на сборе в Турции проиграл киевскому «Динамо» - 0:3.

Экс-форвард киевлян поздравил свою бывшую команду с победой:

«Киев, с победой! Рад был видеть всех. П.С. Шабанов, ты больше всех заслужил сегодня», написал Милевский.

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Источник — Instagram

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Комментарии
    Саша Петрик
      Саша Петрик, 28.01.2020 00:00
    -1
    Чё он к шабанову пристебался то? А до этого к гладкому. Сам то просрал карьеру в ДК, а далее нигде продолжить нормально не смог и не сумел и кто ему лекарь? Явно ж не в нынешних игроках дело. Да и сам что-то даже с сверхмотивацией играя второй раз с ДК товарняк даже забить не смог
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