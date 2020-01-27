Евгений КОНОПЛЯНКА: «Матвиенко выберет киевский Арсенал»

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка прокомментировал слухи об интересе к Николаю Матвиенко со стороны лондонского «Арсенала» и «Манчестер Сити»:

«Марлос спрашивал, куда пойдет Матвиенко – в «Сити» или в «Арсенал». Я сказал, что киевский «Арсенал» выберет. Ему понравилось, теперь он так шутит.

Это приятно, если Колей действительно интересуются такие гранды. Мы уже интересовались, что ему больше нравится – «Сити» или Лондон. В Манчестере меньше солнышка, в Лондоне больше бутиков. Общаемся на эту тему».