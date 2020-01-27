Евгений КОНОПЛЯНКА: «Матвиенко выберет киевский Арсенал»

Хавбек «Шахтера» пошутил по поводу будущего Николая Матвиенко

  • 27.01.2020 22:57
  • 2712 просмотров
  • 1 комментарий
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Матвиенко выберет киевский Арсенал»
© shakhtar.com

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка прокомментировал слухи об интересе к Николаю Матвиенко со стороны лондонского «Арсенала» и «Манчестер Сити»:

«Марлос спрашивал, куда пойдет Матвиенко – в «Сити» или в «Арсенал». Я сказал, что киевский «Арсенал» выберет. Ему понравилось, теперь он так шутит. 

Это приятно, если Колей действительно интересуются такие гранды. Мы уже интересовались, что ему больше нравится – «Сити» или Лондон. В Манчестере меньше солнышка, в Лондоне больше бутиков. Общаемся на эту тему».

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Источник — Футбольный формат

(16 голосов)

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Комментарии
    medved13
    online
      medved13, 27.01.2020 23:21
    +4
    Шутник б...ь, ты уже себя клоун в Испании и Германии показал. Коля пошли его...Удачи тебе, ты ещё сыграешь в хоршем чемпе, в отличие от некоторых...
    Ссылка
    medved13
    online
      medved13, 27.01.2020 23:21
    +4
    Шутник б...ь, ты уже себя клоун в Испании и Германии показал. Коля пошли его...Удачи тебе, ты ещё сыграешь в хоршем чемпе, в отличие от некоторых...
    Ссылка
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