Свитолина назвала самого мудрого собеседника в своей жизни

Украинской теннисистке понравилось общение с Владимиром Кличко

  • 27.01.2020 22:43
  • 1309 просмотров
  • 1 комментарий
Свитолина назвала самого мудрого собеседника в своей жизни
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина назвала самого мудрого человека, с которым ей доводилось общаться:

«Из недавних моих разговоров я бы выделила беседу с Владимиром Кличко, он дал мне ценные советы по развитию моего фонда. Плюс мы говорили о бизнесе и инвестициях, мне было очень полезно».

Ранее сообщалось о том, что Свитолина останется в топ-5 рейтинга WTA после Australian Open-2020.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Новое время

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    adidas77
      adidas77, 27.01.2020 23:30
    0
    Как?
    Новости уже 40 минут!
    И ещё не началось соревнование, кто глупее сострит после этой новости?
    Ссылка
    adidas77
      adidas77, 27.01.2020 23:30
    0
    Как?
    Новости уже 40 минут!
    И ещё не началось соревнование, кто глупее сострит после этой новости?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности