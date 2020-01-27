Свитолина назвала самого мудрого собеседника в своей жизни

Первая ракетка Украины Элина Свитолина назвала самого мудрого человека, с которым ей доводилось общаться:

«Из недавних моих разговоров я бы выделила беседу с Владимиром Кличко, он дал мне ценные советы по развитию моего фонда. Плюс мы говорили о бизнесе и инвестициях, мне было очень полезно».

Ранее сообщалось о том, что Свитолина останется в топ-5 рейтинга WTA после Australian Open-2020.