ФОТО. Самые дорогие ветераны мира

«Возрастные, но золотые» (old but gold — прим. ред.) — опубликована сборная самых дорогих футболистов, которые старше 35 лет.
Наиболее высоко оцениваются 35-летний голкипер «Интера» Самир Ханданович и 35-летний защитник ПСЖ Тьяго Силва — по €6 миллионов.
Знаменитый шведский форвард Златан Ибрагимович, ныне выступающий за итальянский «Милан», оценивается в €3,5 миллиона.
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