ФОТО. Самые дорогие ветераны мира

Сборная лучших игроков старше 35 лет

  • 27.01.2020 17:03
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ФОТО. Самые дорогие ветераны мира
© ФК ПСЖ. Тьяго Силва

«Возрастные, но золотые» (old but gold — прим. ред.) — опубликована сборная самых дорогих футболистов, которые старше 35 лет.

Наиболее высоко оцениваются 35-летний голкипер «Интера» Самир Ханданович и 35-летний защитник ПСЖ Тьяго Силва — по €6 миллионов.

Знаменитый шведский форвард Златан Ибрагимович, ныне выступающий за итальянский «Милан», оценивается в €3,5 миллиона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Old but gold 😎

Публикация от INSIDE GLOBAL (@inside_global)

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Источник — Instagram

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