ОФИЦИАЛЬНО. Тиаго Силва нашел себе новый клуб
41-летни центрбек подписал контракт с «Флуминенсе»
Бразильский защитник Тиаго Силва стал футболистом «Флуминенсе». Об этом сообщает пресс-служба «трехцветных».
Срок соглашения между 41-летним центрбеком и бразильским клубом рассчитан до 31 декабря 2026 года. К команде он присоединился на правах свободного агента.
В первой части прошедшего сезона он защищал цвета «Флуминенсе», после чего на полгода присоединился к «Порту» – 35 матчей, 3 забитых мяча и 1 ассист.
Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» нацелился на форварда «Флуминенсе».
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