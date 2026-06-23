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Бразилия
23 июня 2026, 07:13 | Обновлено 23 июня 2026, 07:16
364
0

ОФИЦИАЛЬНО. Тиаго Силва нашел себе новый клуб

41-летни центрбек подписал контракт с «Флуминенсе»

23 июня 2026, 07:13 | Обновлено 23 июня 2026, 07:16
364
0
ОФИЦИАЛЬНО. Тиаго Силва нашел себе новый клуб
Флуминенсе. Тиаго Силва
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Бразильский защитник Тиаго Силва стал футболистом «Флуминенсе». Об этом сообщает пресс-служба «трехцветных».

Срок соглашения между 41-летним центрбеком и бразильским клубом рассчитан до 31 декабря 2026 года. К команде он присоединился на правах свободного агента.

В первой части прошедшего сезона он защищал цвета «Флуминенсе», после чего на полгода присоединился к «Порту» – 35 матчей, 3 забитых мяча и 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» нацелился на форварда «Флуминенсе».

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трансферы чемпионат Бразилии по футболу Тиаго Силва Флуминенсе
Даниил Кирияка Источник: ФК Флуминенсе
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