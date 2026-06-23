ОФИЦИАЛЬНО. Тиаго Силва нашел себе новый клуб

Бразильский защитник Тиаго Силва стал футболистом «Флуминенсе». Об этом сообщает пресс-служба «трехцветных».

Срок соглашения между 41-летним центрбеком и бразильским клубом рассчитан до 31 декабря 2026 года. К команде он присоединился на правах свободного агента.

В первой части прошедшего сезона он защищал цвета «Флуминенсе», после чего на полгода присоединился к «Порту» – 35 матчей, 3 забитых мяча и 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» нацелился на форварда «Флуминенсе».