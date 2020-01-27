ФОТО. Ярмоленко проспорил жене и попал в оперу

30-летний вингер «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко сходил в лондонский Королевский театр в Ковент-Гардене со своей женой Инной.

«С женой спорить опасно, можно оказаться в опере», — написала Инна в Instagram, комментируя совместное фото.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко получил травму, из-за которой вернется в строй через три недели.

В текущем сезоне Ярмоленко провел за «Вест Хэм» 15 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.