ФОТО. Ярмоленко проспорил жене и попал в оперу

Украинский вингер «Вест Хэма» продолжает восстанавливаться после травмы

  • 27.01.2020 14:52
  • 7240 просмотров
  • 9 комментариев
ФОТО. Ярмоленко проспорил жене и попал в оперу
© Instagram. Андрей и Инна Ярмоленко

30-летний вингер «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко сходил в лондонский Королевский театр в Ковент-Гардене со своей женой Инной.

«С женой спорить опасно, можно оказаться в опере», — написала Инна в Instagram, комментируя совместное фото.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко получил травму, из-за которой вернется в строй через три недели.

В текущем сезоне Ярмоленко провел за «Вест Хэм» 15 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.

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Источник — Instagram

(12 голосов)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 27.01.2020 15:45
    0
    сочувствую, держись.
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 27.01.2020 15:35
    0
    Молодець Андрій.!!! Вільно володіє англійською мовою.!!!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.01.2020 15:30
    +2
    Ну тут респект.
    Семья у Андрея отличная.
    Инна все таки одна из немногих умных женщин.
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    comentraktor
    online
      comentraktor, 27.01.2020 15:27
    0
    Ну Хоть что то позитивное про Ярмолу. Андрей, гоу в театральные критики или блогеры, может там попрет...
    Ссылка
    Slavanacii
      Slavanacii, 27.01.2020 15:23
    +4
    Але погодьтесь в Ярмоли жінка серед тих полуботексних опудал решти футболістів досить пристойна дружина...тут зачот Андрію !
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    Slavanacii
      Slavanacii, 27.01.2020 15:20
    +2
    Краще би проспорив що нарешті хет-триком відзначився.
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    Publius
      Publius, 27.01.2020 15:11
    +2
    Народ, вы б лучше пожалели человека - привык слушать ламца-дрица -ца всякое, а тут пришлось идти в оперу и мучиться целых 2 а то и 3 часа .
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 27.01.2020 15:05
    +2
    Лучше бы на тренировку сходил.
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    common_sense
    online
      common_sense, 27.01.2020 15:04
    +4
    играть то собираешься вообще?
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    Slavanacii
      Slavanacii, 27.01.2020 15:23
    +4
    Але погодьтесь в Ярмоли жінка серед тих полуботексних опудал решти футболістів досить пристойна дружина...тут зачот Андрію !
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 27.01.2020 15:04
    +4
    играть то собираешься вообще?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.01.2020 15:30
    +2
    Ну тут респект.
    Семья у Андрея отличная.
    Инна все таки одна из немногих умных женщин.
    Ссылка
    Slavanacii
      Slavanacii, 27.01.2020 15:20
    +2
    Краще би проспорив що нарешті хет-триком відзначився.
    Ссылка
    Publius
      Publius, 27.01.2020 15:11
    +2
    Народ, вы б лучше пожалели человека - привык слушать ламца-дрица -ца всякое, а тут пришлось идти в оперу и мучиться целых 2 а то и 3 часа .
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 27.01.2020 15:05
    +2
    Лучше бы на тренировку сходил.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 27.01.2020 15:45
    0
    сочувствую, держись.
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 27.01.2020 15:35
    0
    Молодець Андрій.!!! Вільно володіє англійською мовою.!!!
    Ссылка
    comentraktor
    online
      comentraktor, 27.01.2020 15:27
    0
    Ну Хоть что то позитивное про Ярмолу. Андрей, гоу в театральные критики или блогеры, может там попрет...
    Ссылка
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