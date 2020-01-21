Дэвид МОЙЕС: «Ярмоленко пропустит три недели»

Украинский вингер «Вест Хэма» продолжает восстанавливаться после травмы

  • 21.01.2020 16:55
  • 1475 просмотров
  • 2 комментария
Дэвид МОЙЕС: «Ярмоленко пропустит три недели»
© ФК Вест Хэм. Дэвид Мойес

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес заявил, что он пока не может рассчитывать на Андрея Ярмоленко. Украинский хавбек вернется в строй через три недели.

Также наставник рассказал о состоянии других игроков, которые получали травмы.

«У Фелипе Андерсона проблемы со спиной, он выбыл на срок около месяца. Форма Майкла Антонио близка к оптимальной, но он не сыграет завтра. Андрей Ярмоленко пропустит 3 недели из-за повреждения бедренной кости», - сказал Мойес.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко вернется к тренировкам 1-го февраля.

В текущем сезоне Ярмоленко провел за «Вест Хэм» 15 матчей во всех турнирах, где забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Вест Хэм

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 21.01.2020 18:03
    0
    Повреждения бедренной кости? Три недели?
    Ссылка
    fut61fan
      fut61fan, 21.01.2020 17:20
    0
    ШО- то затянулось восстановление.Так можно и мимо ЕВРО пролететь.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 21.01.2020 18:03
    0
    Повреждения бедренной кости? Три недели?
    Ссылка
    fut61fan
      fut61fan, 21.01.2020 17:20
    0
    ШО- то затянулось восстановление.Так можно и мимо ЕВРО пролететь.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности