Дэвид МОЙЕС: «Ярмоленко пропустит три недели»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес заявил, что он пока не может рассчитывать на Андрея Ярмоленко. Украинский хавбек вернется в строй через три недели.
Также наставник рассказал о состоянии других игроков, которые получали травмы.
«У Фелипе Андерсона проблемы со спиной, он выбыл на срок около месяца. Форма Майкла Антонио близка к оптимальной, но он не сыграет завтра. Андрей Ярмоленко пропустит 3 недели из-за повреждения бедренной кости», - сказал Мойес.
Ранее сообщалось, что Ярмоленко вернется к тренировкам 1-го февраля.
В текущем сезоне Ярмоленко провел за «Вест Хэм» 15 матчей во всех турнирах, где забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
Источник — ФК Вест Хэм
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