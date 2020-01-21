Дэвид МОЙЕС: «Ярмоленко пропустит три недели»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес заявил, что он пока не может рассчитывать на Андрея Ярмоленко. Украинский хавбек вернется в строй через три недели.

Также наставник рассказал о состоянии других игроков, которые получали травмы.

«У Фелипе Андерсона проблемы со спиной, он выбыл на срок около месяца. Форма Майкла Антонио близка к оптимальной, но он не сыграет завтра. Андрей Ярмоленко пропустит 3 недели из-за повреждения бедренной кости», - сказал Мойес.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко вернется к тренировкам 1-го февраля.

В текущем сезоне Ярмоленко провел за «Вест Хэм» 15 матчей во всех турнирах, где забил три мяча и отдал одну результативную передачу.