Ярмоленко вернется к тренировкам 1-го февраля

30-летний вингер «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться после травмы приводящей мышцы бедра, полученной в конце декабря.

К тренировкам в общей группе «Вест Хэма» Ярмоленко планирует приступить с 1-го февраля. Это значит, что ближайшие четыре матча АПЛ он точно пропустит и, возможно, вернется на поле уже 8-го февраля, когда «Вест Хэм» сыграет в гостях с «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Ярмоленко провел за «Вест Хэм» 15 матчей во всех турнирах, где забил три мяча и отдал одну результативную передачу.