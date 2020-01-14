Ярмоленко вернется к тренировкам 1-го февраля

Украинский вингер «Вест Хэма» продолжает восстанавливаться после травмы

  • 14.01.2020 08:54
  • 639 просмотров
  • 1 комментарий
Ярмоленко вернется к тренировкам 1-го февраля
© ФК Вест Хэм. Андрей Ярмоленко

30-летний вингер «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться после травмы приводящей мышцы бедра, полученной в конце декабря.

К тренировкам в общей группе «Вест Хэма» Ярмоленко планирует приступить с 1-го февраля. Это значит, что ближайшие четыре матча АПЛ он точно пропустит и, возможно, вернется на поле уже 8-го февраля, когда «Вест Хэм» сыграет в гостях с «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Ярмоленко провел за «Вест Хэм» 15 матчей во всех турнирах, где забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 14.01.2020 09:16
    +1
    Ничего себе у него отходняк от праздников
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 14.01.2020 09:16
    +1
    Ничего себе у него отходняк от праздников
    Ссылка
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