Мариуполь пока без новичков, но рассчитывает подписать хавбека и форварда

Команда хочет усилить две позиции

  • 27.01.2020 12:53
  • 416 просмотров
  • 2 комментария
Мариуполь пока без новичков, но рассчитывает подписать хавбека и форварда
© fcmariupol.com

«Мариуполь», если исключить игроков, взятых в аренду у «Шахтера», этой зимой пока не подписывал новичков, однако тренер Александр Бабич рассчитывает на усиление.

— Насколько успешно проходит первый этап тренировочных сборов?
— Не могу сказать, что у нас всё получается, понятно, что работаем под нагрузками. Но мы видим свои ошибки и понимаем уже более конкретно то, над чем нам следует поработать. Тем не менее, практически весь объём работы мы выполнили, осталась у нас одна игра с австрийцами, и будем лететь домой на коротенький перерыв.

— Будет ли пополнение в команде?
— На первых сборах новичков у нас не предвидится, но на второй этап надеемся, что подоспеет усиление на пару проблемных позиций – центрального полузащитника и игрока атаки.

- Как самочувствие Руслана Фомина?
— Он был практически готов выйти на игру с Брестом, я думаю, что в игре с австрийской командой он сто процентов выйдет на поле. Руслан сейчас работает на полную. У него была серьезная травма, но он футболист опытный чувствует свой организм. Мы с нетерпением ждем его и не сомневаемся, что он принесет команде еще много пользы.

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Источник — ФК Мариуполь

(2 голоса)

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Комментарии
    Evil
    online
      Evil, 27.01.2020 13:14
    0
    Evgene Boykinyuk, 27.01.2020 13:00
    боюсь спросить откуда марик может взять новичков
    Это будет мегасенсация
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 27.01.2020 13:00
    0
    боюсь спросить откуда марик может взять новичков
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 27.01.2020 13:14
    0
    Evgene Boykinyuk, 27.01.2020 13:00
    боюсь спросить откуда марик может взять новичков
    Это будет мегасенсация
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 27.01.2020 13:00
    0
    боюсь спросить откуда марик может взять новичков
    Ссылка
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