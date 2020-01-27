Мариуполь пока без новичков, но рассчитывает подписать хавбека и форварда

«Мариуполь», если исключить игроков, взятых в аренду у «Шахтера», этой зимой пока не подписывал новичков, однако тренер Александр Бабич рассчитывает на усиление.

— Насколько успешно проходит первый этап тренировочных сборов?

— Не могу сказать, что у нас всё получается, понятно, что работаем под нагрузками. Но мы видим свои ошибки и понимаем уже более конкретно то, над чем нам следует поработать. Тем не менее, практически весь объём работы мы выполнили, осталась у нас одна игра с австрийцами, и будем лететь домой на коротенький перерыв.



— Будет ли пополнение в команде?

— На первых сборах новичков у нас не предвидится, но на второй этап надеемся, что подоспеет усиление на пару проблемных позиций – центрального полузащитника и игрока атаки.



- Как самочувствие Руслана Фомина?

— Он был практически готов выйти на игру с Брестом, я думаю, что в игре с австрийской командой он сто процентов выйдет на поле. Руслан сейчас работает на полную. У него была серьезная травма, но он футболист опытный чувствует свой организм. Мы с нетерпением ждем его и не сомневаемся, что он принесет команде еще много пользы.