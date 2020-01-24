Александр БАБИЧ: «Дудик прошел школы Кварцяного и Шахтера»

Недавно «Мариуполь» арендовал у «Шахтера» полузащитника Артема Дудика. Наставник «Мариуполя» Александр Бабич поделился своим мнением по поводу новичка команды:
«Дудик — крайний атакующий игрок. Мы его немного попытаемся перестроить под нашу схему. У него есть свои плюсы — он не фактурный, но довольно крепкий парень.
Артем прошел школы Виталия Кварцяного и «Шахтера», поэтому с характером у него все в порядке. Это немаловажно».
Сегодня «Мариуполь» сыграл вничью 2:2 с «Динамо» Брест в контрольном матче.
Источник — ФК Мариуполь
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