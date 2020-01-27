ВИДЕО. Нант почтил память Салы перед матчем с Бордо

Болельщики и футболисты «Нанта» почтили память бывшего нападающего «канареек» Эмилиано Салы.
Перед началом матча 21-го тура чемпионата Франции между «Нантом» и «Бордо» (0:1) в центральном круге стадиона «Божуар» было развернуто полотнище с фотографией футболиста, который трагически погиб год назад.
Напомним, самолет 28-летнего Салы потерпел крушение по пути из Франции в Англию 21 января 2019 года.
Un tifo en la mémoire des nôtres. Pour toujours dans les coeurs des Nantais.— FC Nantes (@FCNantes) January 26, 2020
🙏 Merci au peuple jaune et vert pour ce sublime hommage. pic.twitter.com/YHLzzIHKcS
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Источник — ФК Нант
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