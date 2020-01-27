НЕЙМАР: «Брайант сделал очень много для спорта в целом»

27-летний нападающий французского ПСЖ Неймар после победы над «Лиллем» (2:0) выразил соболезнования в связи с гибелью легенды НБА Коби Брайанта.
«В перерыве я решил посмотреть сообщения в социальных сетях и увидел, что Коби погиб. Это большая печаль для мира спорта и для всех нас, не только для поклонников баскетбола, он сделал очень много для спорта в целом. Я знал его, и посвятил гол, чтобы отдать ему должное», - сказал.
Напомним, Брайант погиб в результате крушения частного вертолета в калифорнийском городе Калабасас. На борту находилось 9 человек, в том числе и дочь легендарного баскетболиста по имени Джанна Мария Оноре.
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Источник — Goal.com
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