НЕЙМАР: «Брайант сделал очень много для спорта в целом»

Бразильский форвард отреагировал на гибель легенды баскетбола

  • 27.01.2020 01:55
  • 399 просмотров
  • 0 комментариев
НЕЙМАР: «Брайант сделал очень много для спорта в целом»
© Twitter. Неймар
27-летний нападающий французского ПСЖ Неймар после победы над «Лиллем» (2:0) выразил соболезнования в связи с гибелью легенды НБА Коби Брайанта.
 
«В перерыве я решил посмотреть сообщения в социальных сетях и увидел, что Коби погиб. Это большая печаль для мира спорта и для всех нас, не только для поклонников баскетбола, он сделал очень много для спорта в целом. Я знал его, и посвятил гол, чтобы отдать ему должное», - сказал.
 
Напомним, Брайант погиб в результате крушения частного вертолета в калифорнийском городе Калабасас. На борту находилось 9 человек, в том числе и дочь легендарного баскетболиста по имени Джанна Мария Оноре.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Goal.com

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности