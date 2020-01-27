ПСЖ выиграл в гостях у Лилля, Неймар посвятил дубль погибшему Брайанту

26 января состоялись матчи 21-го тура чемпионата Франции. «ПСЖ» выиграл у «Лилля» в гостях (2:0), Неймар посвятил свой дубль погибшему баскетболисту Коби Брайанту, показав на пальцах его номер – 24.
«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции (52 очка), далее идут «Марсель» (42), «Ренн» (37), «Монпелье» (33), «Лион» и «Нант» (по 32), «Лилль» (31).
Лига 1. 21-й тур
«Лион» – «Тулуза» – 3:0
Голы: Корне, 29, Дембеле, 71, Токо-Экамби, 77.
«Нант» – «Бордо» – 0:1
Гол: Бриан, 86.
«Лилль» – «ПСЖ» – 0:2
Голы: Неймар, 28, 52 (пен.)
Турнирная таблица Лиги 1
Respect @neymarjr pour cette belle célébration 😢🙏 #Kobe #24 #Legend pic.twitter.com/dTv7hYPdyD— Clément Meunier (@clemmeunier) January 26, 2020
Первый гол Неймара, 28 мин.
Второй гол Неймара, 52 мин.
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Источник — Sport.ua
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