ПСЖ выиграл в гостях у Лилля, Неймар посвятил дубль погибшему Брайанту

Бразилец не стал праздновать в этот трагический день

  • 27.01.2020 00:09
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ПСЖ выиграл в гостях у Лилля, Неймар посвятил дубль погибшему Брайанту
© Twitter. Неймар посвятил гол Коби Брайанту
26 января состоялись матчи 21-го тура чемпионата Франции. «ПСЖ» выиграл у «Лилля» в гостях (2:0), Неймар посвятил свой дубль погибшему баскетболисту Коби Брайанту, показав на пальцах его номер – 24.
 
«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции (52 очка), далее идут «Марсель» (42), «Ренн» (37), «Монпелье» (33), «Лион» и «Нант» (по 32), «Лилль» (31). 
 
Лига 1. 21-й тур
 
«Лион» – «Тулуза» – 3:0
 
Голы: Корне, 29, Дембеле, 71, Токо-Экамби, 77.
 
«Нант» – «Бордо» – 0:1
 
Гол: Бриан, 86.
 
«Лилль» – «ПСЖ» – 0:2
 
Голы: Неймар, 28, 52 (пен.)
 

Первый гол Неймара, 28 мин.

Второй гол Неймара, 52 мин.

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Источник — Sport.ua

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