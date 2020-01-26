Рома и Лацио сыграли вничью в римском дерби с двумя курьезными голами

В чемпионате Италии состоялось римское дерби между «Ромой» и «Лацио». Игра завершилась вничью со счетом 1:1.
Счет открыл Эдин Джеко на 26-й минуте игры, удивительным образом выиграв воздушную дуэль у вратаря и двух защитников.
Невероятно курьезный гол пропустила оборона «Ромы» на 34-й минуте. Франческо Ачерби из «Лацио» воспользовался неразберихой обороны соперников и сравнял счет.
На вершине турнирной таблицы Серии A «Ювентус» имеет 51 очко, далее идут «Интер» (48), «Лацио» (46), «Рома» (39), «Аталанта» (38).
Чемпионат Италии. 21-й тур
«Рома» – «Лацио» – 1:1
Голы: Джеко, 26 – Ачерби, 34.
«Рома»: Пау Лопес, Сантон (Коларов, 83), Смоллинг, Спинаццола, Манчини, Кристанте, Верету (Пасторе, 90), Пеллегрини, Джеко, Дженгиз Юндер, Клайверт (Перотти, 81).
«Лацио»: Стракоша, Раду, Ачерби, Луис Фелипе (Габаррон, 46), Лукас, Лулич, Луис Альберто (Пароло, 71), Милинкович-Савич, Лаццари, Иммобиле, Корреа (Кайседо, 76).
Предупреждения: Луис Фелипе, 39. Джеко, 53. Милинкович-Савич, 64. Лулич, 82. Коларов, 87. Иммобиле, 90.
Судья: Кальварезе.
Рим. Стадион Олимпико.
Турнирная таблица Серии A
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Источник — Sport.ua
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