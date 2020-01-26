ВИДЕО. Невероятно курьезный гол Лацио в ворота Ромы

В эти минуты в чемпионате Италии проходит римское дерби между «Ромой» и «Лацио». После первого тайма счет ничейный, 1:1. Счет открыл Эдин Джеко на 26-й минуте игры, выиграв воздушную дуэль у вратаря и двух защитников.

Невероятно курьезный гол пропустила оборона «Ромы» на 34-й минуте. Франческо Ачерби из «Лацио» воспользовался неразберихой обороны соперников и сравнял счет. Смотрите видео голевых эпизодов первого тайма.

ГОЛ! 1:0. Джеко, 26 мин.

ГОЛ! 1:1. Ачерби, 34 мин.