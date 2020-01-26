21-й тур
Рома
1:1
Лацио
26.01.2020, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Невероятно курьезный гол Лацио в ворота Ромы

Франческо Ачерби воспользовался неразберихой обороны соперников

  • 26.01.2020 20:03
  • 9222 просмотра
  • 3 комментария
ВИДЕО. Невероятно курьезный гол Лацио в ворота Ромы
© Twitter

В эти минуты в чемпионате Италии проходит римское дерби между «Ромой» и «Лацио». После первого тайма счет ничейный, 1:1. Счет открыл Эдин Джеко на 26-й минуте игры, выиграв воздушную дуэль у вратаря и двух защитников.

Невероятно курьезный гол пропустила оборона «Ромы» на 34-й минуте. Франческо Ачерби из «Лацио» воспользовался неразберихой обороны соперников и сравнял счет. Смотрите видео голевых эпизодов первого тайма.

ГОЛ! 1:0. Джеко, 26 мин.

ГОЛ! 1:1. Ачерби, 34 мин.

Лучшие моменты матча Рома - Лацио
34' ГОЛ ! Мяч забил Франческо Ацерби (Лацио).
26' ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Рома).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Forever_young_13_pidor
      Forever_young_13_pidor, 26.01.2020 20:59
    +1
    фонсека научил уже защиту чудить
    Ссылка
    Forever_young_13_pidor
      Forever_young_13_pidor, 26.01.2020 20:59
    +1
    ооо, єто мощно
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 26.01.2020 20:59
    +3
    Як потужно зіграла "Рома".Ще б перцю в атаці.Мораєс або Тайсон точно потрібні Фонсеці.
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 26.01.2020 20:59
    +3
    Як потужно зіграла "Рома".Ще б перцю в атаці.Мораєс або Тайсон точно потрібні Фонсеці.
    Ссылка
    Forever_young_13_pidor
      Forever_young_13_pidor, 26.01.2020 20:59
    +1
    фонсека научил уже защиту чудить
    Ссылка
    Forever_young_13_pidor
      Forever_young_13_pidor, 26.01.2020 20:59
    +1
    ооо, єто мощно
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71 72
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71 72
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности