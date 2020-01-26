Малиновский промазал 12 последних ударов в матчах чемпионата Италии

Украинский хавбек итальянской «Аталанты» Руслан Малиновский принял участие в матче 21-го тура Серии А против «Торино» (7:0).
За 20 минут, проведенных на поле, украинец лишь один раз ударил по воротам соперников, удар оказался неточным.
Отметим, что Малиновский за последние шесть матчей чемпионата нанес 12 ударов – и ни одного точного.
В текущем сезоне Руслан сыграл 18 матчей в Серии А, забил 2 гола и отдал 1 ассист.
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Источник — zbirna.com
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