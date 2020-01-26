Малиновский промазал 12 последних ударов в матчах чемпионата Италии

Украинский полузащитник не может попасть в створ ворот соперников шесть матчей кряду

  • 26.01.2020 13:47
  • 985 просмотров
  • 2 комментария
Малиновский промазал 12 последних ударов в матчах чемпионата Италии
© ФК Аталанта. Руслан Малиновский
Украинский хавбек итальянской «Аталанты» Руслан Малиновский принял участие в матче 21-го тура Серии А против «Торино» (7:0).
 
За 20 минут, проведенных на поле, украинец лишь один раз ударил по воротам соперников, удар оказался неточным.
 
Отметим, что Малиновский за последние шесть матчей чемпионата нанес 12 ударов – и ни одного точного. 
 
В текущем сезоне Руслан сыграл 18 матчей в Серии А, забил 2 гола и отдал 1 ассист.
 
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Источник — zbirna.com

(3 голоса)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 26.01.2020 14:15
    0
    дальние удары это хлеб Малиновского, если у него с этим проблема, понятно тогда чо он ещё не игрок крепкого стартового состава.
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    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 26.01.2020 14:04
    0
    Те, як Руслан мазав, бачив. Проте не думав, що все ці промахи були підряд. Особливо запам'ятався епізод, коли він пробив мимо за кілька секунд до закінчення гри з Болоньєю, а міг зрівняти рахунок і стати героєм матчу, бо перед тим зробив у цій грі результативну передачу.
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    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 26.01.2020 14:15
    0
    дальние удары это хлеб Малиновского, если у него с этим проблема, понятно тогда чо он ещё не игрок крепкого стартового состава.
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 26.01.2020 14:04
    0
    Те, як Руслан мазав, бачив. Проте не думав, що все ці промахи були підряд. Особливо запам'ятався епізод, коли він пробив мимо за кілька секунд до закінчення гри з Болоньєю, а міг зрівняти рахунок і стати героєм матчу, бо перед тим зробив у цій грі результативну передачу.
    Ссылка
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