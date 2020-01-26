Малиновский промазал 12 последних ударов в матчах чемпионата Италии

За 20 минут, проведенных на поле, украинец лишь один раз ударил по воротам соперников, удар оказался неточным.

Отметим, что Малиновский за последние шесть матчей чемпионата нанес 12 ударов – и ни одного точного.

В текущем сезоне Руслан сыграл 18 матчей в Серии А, забил 2 гола и отдал 1 ассист.