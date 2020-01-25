Аталанта забила 7 голов, Малиновский отыграл 20 минут

«Аталанта» после трех матчей без побед на выезде разобралась с «Торино» со счетом 7:0.

Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел на поле на 71-й минуте, когда команда Джанпьеро Гасперини забила 5 голов. После выхода Малиновского «Аталанта» забила еще дважды силами Муриэля.

«Аталанта» благодаря этой победе вернулась в топ-4 чемпионата Италии, но конкуренты свои матчи сыграют в воскресенье.

Торино - Аталанта 0:7

Голы: Иличич, 17, 53, 54, Госенс, 29, Сапата, 45 (с пен), Муриэль, 86 (с пен), 88

Аталанта: Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Хатебор, де Роон (Пашалич, 57), Фройлер, Госенс (Муриэль, 82), Гомес, Иличич (Малиновский, 71), Сапата