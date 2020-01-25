Аталанта забила 7 голов, Малиновский отыграл 20 минут

Украинец вышел на поле, но в голах участия не принимал

  • 25.01.2020 23:38
  • 1475 просмотров
  • 7 комментариев
Аталанта забила 7 голов, Малиновский отыграл 20 минут
© twitter.com/Atalanta_BC

«Аталанта» после трех матчей без побед на выезде разобралась с «Торино» со счетом 7:0.

Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел на поле на 71-й минуте, когда команда Джанпьеро Гасперини забила 5 голов. После выхода Малиновского «Аталанта» забила еще дважды силами Муриэля.

«Аталанта» благодаря этой победе вернулась в топ-4 чемпионата Италии, но конкуренты свои матчи сыграют в воскресенье.

Торино - Аталанта 0:7
Голы: Иличич, 17, 53, 54, Госенс, 29, Сапата, 45 (с пен), Муриэль, 86 (с пен), 88

Аталанта: Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Хатебор, де Роон (Пашалич, 57), Фройлер, Госенс (Муриэль, 82), Гомес, Иличич (Малиновский, 71), Сапата

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    DidOk
      DidOk, 26.01.2020 00:25
    0
    Аталанта продала душу Люциферу ✋ (Утренней звезде)
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 26.01.2020 00:14
    +1
    D.Lanskoy, 26.01.2020 00:00
    Что-то Аталанта разошлась не на шутку. 5-0 с Миланом, 5-0 с Пармой, 0-7 в гостях с Торино, и ведь не самые слабые команды.
    У них все залетает. Будто кто-то продал душу дьяволу. Никто в Европе не забивал столько мячей в последних 5 матчах.
    Ссылка
    Tasha19
      Tasha19, 26.01.2020 00:08
    +3
    Руслан то впринципе хорошо играет, но эти потери мяча, и неточные пасы, с этим что то нужно делать, на таком уровне такие ошибки не допустимы, если не исправится то так и будет на замены выходить.
    Ссылка
    Lucky Lucky
    online
      Lucky Lucky, 26.01.2020 00:05
    +1
    Andy Chak, 26.01.2020 00:02
    за 20хв., ти адекватний? по грі він точно не був гірший
    що він зробив, щоб не бути гіршим? Два рази втратив м'яч, жодного разу нормально не загострив, жодного відбору чи перехвату. 20 хвилин - не багато, але коли команда вже куражиться, то можна зробити трохи більше, якщо ти хочеш потрапляти до основи.
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 26.01.2020 00:02
    +1
    Lucky Lucky, 25.01.2020 23:54
    Чего не пишете, что Малиновский - худший по оценкам в команде?)
    за 20хв., ти адекватний? по грі він точно не був гірший
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 26.01.2020 00:00
    +1
    Что-то Аталанта разошлась не на шутку. 5-0 с Миланом, 5-0 с Пармой, 0-7 в гостях с Торино, и ведь не самые слабые команды.
    Ссылка
    Lucky Lucky
    online
      Lucky Lucky, 25.01.2020 23:54
    0
    Чего не пишете, что Малиновский - худший по оценкам в команде?)
    Ссылка
    Tasha19
      Tasha19, 26.01.2020 00:08
    +3
    Руслан то впринципе хорошо играет, но эти потери мяча, и неточные пасы, с этим что то нужно делать, на таком уровне такие ошибки не допустимы, если не исправится то так и будет на замены выходить.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 26.01.2020 00:14
    +1
    D.Lanskoy, 26.01.2020 00:00
    Что-то Аталанта разошлась не на шутку. 5-0 с Миланом, 5-0 с Пармой, 0-7 в гостях с Торино, и ведь не самые слабые команды.
    У них все залетает. Будто кто-то продал душу дьяволу. Никто в Европе не забивал столько мячей в последних 5 матчах.
    Ссылка
    Lucky Lucky
    online
      Lucky Lucky, 26.01.2020 00:05
    +1
    Andy Chak, 26.01.2020 00:02
    за 20хв., ти адекватний? по грі він точно не був гірший
    що він зробив, щоб не бути гіршим? Два рази втратив м'яч, жодного разу нормально не загострив, жодного відбору чи перехвату. 20 хвилин - не багато, але коли команда вже куражиться, то можна зробити трохи більше, якщо ти хочеш потрапляти до основи.
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 26.01.2020 00:02
    +1
    Lucky Lucky, 25.01.2020 23:54
    Чего не пишете, что Малиновский - худший по оценкам в команде?)
    за 20хв., ти адекватний? по грі він точно не був гірший
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 26.01.2020 00:00
    +1
    Что-то Аталанта разошлась не на шутку. 5-0 с Миланом, 5-0 с Пармой, 0-7 в гостях с Торино, и ведь не самые слабые команды.
    Ссылка
    DidOk
      DidOk, 26.01.2020 00:25
    0
    Аталанта продала душу Люциферу ✋ (Утренней звезде)
    Ссылка
    Lucky Lucky
    online
      Lucky Lucky, 25.01.2020 23:54
    0
    Чего не пишете, что Малиновский - худший по оценкам в команде?)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности