21-й тур
Торино
0:7
Аталанта
25.01.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Торино – Аталанта – 0:7. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 21-го тура чемпионата Италии

  • 26.01.2020 02:39
  • 257 просмотров
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Торино – Аталанта – 0:7. Видео голов и обзор матча
© twitter.com/Atalanta_BC

В поединке 21-го тура чемпионата Италии «Аталанта» поиздевалась над «Торино», забив семь голов в ворота соперников.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.

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Лучшие моменты матча Торино - Аталанта
88' ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
86' ГОЛ ! С пенальти забил Луис Муриэль (Аталанта).
54' ГОЛ ! Мяч забил Йосип Иличич (Аталанта).
53' ГОЛ ! Мяч забил Йосип Иличич (Аталанта).
45' ГОЛ ! С пенальти забил Дуван Сапата (Аталанта).
29' ГОЛ ! Мяч забил Робин Госенс (Аталанта).
17' ГОЛ ! Мяч забил Йосип Иличич (Аталанта).
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Источник — Sport.ua

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