В поединке 21-го тура чемпионата Италии «Аталанта» поиздевалась над «Торино», забив семь голов в ворота соперников.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
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Лучшие моменты матча Торино - Аталанта
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
|86'
|ГОЛ ! С пенальти забил Луис Муриэль (Аталанта).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Йосип Иличич (Аталанта).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Йосип Иличич (Аталанта).
|45'
|ГОЛ ! С пенальти забил Дуван Сапата (Аталанта).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Робин Госенс (Аталанта).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Йосип Иличич (Аталанта).
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Источник — Sport.ua
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