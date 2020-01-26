Australian Open. Барти и Квитова вышли в четвертьфинал

26 января на Australian Open прошли матчи третьего круга верхней части сетки в женском одиночном разряде.
Матчи субботы громких сенсаций не принесли, Эшли Барти и Петра Квитова идут дальше.
Также отметим победную посутуть Онс Жабер. Теннисистка, ни разу не игравшая до этого года даже во втором круге AO, впервые вышла в 1/4 финала на турнирах Большого Шлема. Как и ее будущая соперница София Кенин с США
Australian Open. Четвертый круг
Петра Квитова (Чехия) – Мария Саккари (Греция) – 6:7(4), 6:3, 6:2
София Кенин (США) – Кори Гауфф (США) – 6:7(5), 6:3, 6:0
Онс Жабер (Тунис) – Ван Цян (Китай) – 7:6(4), 6:1
Эшли Барти (Австралия) – Элисон Риск (США) – 6:3, 1:6, 6:4
Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
[1] Эшли Барти – [7] Петра Квитова
[14] София Кенин – Онс Жабер
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Источник — Sport.ua
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Кенін після перемоги над Гауф аж розплакалася і не лише тому що вперше вийшла в 1/4 фіналу на шлемі, це швидше був результат перенесеного стресу від однобокого вболівання.
Подача 190+ у 15 років це жесть звісно, психологія на рівні, але подивимося що буде якщо станеться з Корі після першого серйозного титулу, якщо він звісно буде. Поки це все аванси і надзвичайні очікування від вболівальників, які чекають нову Попелюшку-Серену.
Кенін після перемоги над Гауф аж розплакалася і не лише тому що вперше вийшла в 1/4 фіналу на шлемі, це швидше був результат перенесеного стресу від однобокого вболівання.
Подача 190+ у 15 років це жесть звісно, психологія на рівні, але подивимося що буде якщо станеться з Корі після першого серйозного титулу, якщо він звісно буде. Поки це все аванси і надзвичайні очікування від вболівальників, які чекають нову Попелюшку-Серену.
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