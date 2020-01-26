Australian Open. Барти и Квитова вышли в четвертьфинал

Онс Жабер впервые попала в восьмерку лучших теннисисток на турнирах Большого Шлема

  • 26.01.2020 12:03
  • 936 просмотров
  • 2 комментария
Australian Open. Барти и Квитова вышли в четвертьфинал
© Australian Open. Петра Квитова
26 января на Australian Open прошли матчи третьего круга верхней части сетки в женском одиночном разряде.
 
Матчи субботы громких сенсаций не принесли, Эшли Барти и Петра Квитова идут дальше.
 
Также отметим победную посутуть Онс Жабер. Теннисистка, ни разу не игравшая до этого года даже во втором круге AO, впервые вышла в 1/4 финала на турнирах Большого Шлема. Как и ее будущая соперница София Кенин с США
 
Australian Open. Четвертый круг
 
Петра Квитова (Чехия) – Мария Саккари (Греция) – 6:7(4), 6:3, 6:2
София Кенин (США) – Кори Гауфф (США) – 6:7(5), 6:3, 6:0
Онс Жабер (Тунис) – Ван Цян (Китай) – 7:6(4), 6:1
Эшли Барти (Австралия) – Элисон Риск (США) – 6:3, 1:6, 6:4
 
Пары 1/4 финала
 
Верхняя часть сетки
 
 [1] Эшли Барти –  [7] Петра Квитова
 
 [14] София Кенин –  Онс Жабер 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    vital
    online
      vital, 26.01.2020 13:00
    0
    Вже не вперше дивлюсь на гру Гауф і .. нічого особливого в юній американці не бачу. Хіба на трибунах просто істерія: дві американки грають в Австралії, а трибуни істерично вболівають лише за одну - таке враження що на майданчику австралійка. Мені по ходу сьогоднішніх матчів навіть здалося що за господарку Барті не так навіть вболівають активно.
    Кенін після перемоги над Гауф аж розплакалася і не лише тому що вперше вийшла в 1/4 фіналу на шлемі, це швидше був результат перенесеного стресу від однобокого вболівання.
    Подача 190+ у 15 років це жесть звісно, психологія на рівні, але подивимося що буде якщо станеться з Корі після першого серйозного титулу, якщо він звісно буде. Поки це все аванси і надзвичайні очікування від вболівальників, які чекають нову Попелюшку-Серену.
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 26.01.2020 12:25
    0
    На початку матчів за участю Саккарі і Гауф здавалось, що вони щось зможуть протиставити грізнішим суперницям, але потім гра пішла за однаковим сценарієм під диктовку іменитіших. А от у матчі з господаркою турніру інтрига зберігалась до останньої подачі.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 26.01.2020 13:00
    0
    Вже не вперше дивлюсь на гру Гауф і .. нічого особливого в юній американці не бачу. Хіба на трибунах просто істерія: дві американки грають в Австралії, а трибуни істерично вболівають лише за одну - таке враження що на майданчику австралійка. Мені по ходу сьогоднішніх матчів навіть здалося що за господарку Барті не так навіть вболівають активно.
    Кенін після перемоги над Гауф аж розплакалася і не лише тому що вперше вийшла в 1/4 фіналу на шлемі, це швидше був результат перенесеного стресу від однобокого вболівання.
    Подача 190+ у 15 років це жесть звісно, психологія на рівні, але подивимося що буде якщо станеться з Корі після першого серйозного титулу, якщо він звісно буде. Поки це все аванси і надзвичайні очікування від вболівальників, які чекають нову Попелюшку-Серену.
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 26.01.2020 12:25
    0
    На початку матчів за участю Саккарі і Гауф здавалось, що вони щось зможуть протиставити грізнішим суперницям, але потім гра пішла за однаковим сценарієм під диктовку іменитіших. А от у матчі з господаркою турніру інтрига зберігалась до останньої подачі.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности