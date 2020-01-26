Горан ПОПОВ: «Суркис — человек с большой буквы»

Товарищеский матч «Динамо» против «Вардара» (4:0) посетил экс-динамовец Горан Попов. После игры Горан рассказал о временах в Киеве, чем занимается сейчас и многое другое.

- Горан, недавно Вы завершили футбольную карьеру. Чем занимаетесь сейчас и какие впечатления от просмотра матча с участием двух родных для Вас команд?

- Очень приятно вас видеть, сейчас занимаюсь работой в австрийском спортивном агентстве. Я играл и в «Динамо», и за «Вардар», поэтому болел как за одну, так и за другую команду. Все равно кто победит, главное, что такой матч состоялся. «Динамо» - это команда, в которой я играл, и по сегодняшний день ее люблю, поэтому у меня здесь очень много знакомых. Я очень счастлив через семь лет увидеть всех динамовцев и поговорить с ними.

Первым кого я увидел, зайдя на стадион, был Виктор Кашпур. Это человек, которого я очень люблю. Конечно, все люди, которые работают в «Динамо» - это мои любимые друзья. Это клуб, в котором я провел очень хорошие времена, и для моей карьеры это был большой плюс.

Я остаюсь в хороших отношениях со всеми, поэтому все со мной здороваются, и я надеюсь, что это не последний раз когда мы увиделись. Надеюсь, что каждый год, когда «Динамо» будет на сборах в Турции или Испании я буду приезжать в гости и с радостью видеть этих людей. Также планирую пообщаться с Алексеем Михайличенко. Сейчас, как футбольный агент, был бы очень рад помочь подписать хорошего игрока для «Динамо».

- Как футбольный селекционер, кого из игроков македонской команды предложили бы «Динамо»?

- Не могу ответить на этот вопрос, поскольку не знаю, какая позиция нуждается в усилении. Но могу сказать, что сейчас есть много молодых талантливых ребят. Например, Леонид Игнатов, центральный защитник Марио Младеновски, это игроки, с которыми я сейчас сотрудничаю и которым по 17-19 лет. Сегодня я увидел этих футболистов, увидел, что у них есть хорошие качества. Если мы будем работать с «Динамо», буду очень счастлив помочь киевлянам.

- Кого вы бы выделили среди динамовцев в сегодняшнем матче?

- В составе «Динамо» мне очень понравился Виталий Буяльский. Также выделил бы голкипера Георгия Бущана, когда ему было 16 лет мы вместе ездили на сборы, он очень прибавил за последнее время. Есть много молодых игроков которых я не знаю, но в этой команде всегда хорошие футболисты и я сейчас, как футбольный агент, буду больше смотреть матчи «Динамо». Конечно, я слежу за еврокубковыми поединками киевлян и уверен, что с «Динамо» все будет хорошо. Раньше, когда мы играли – я, Нинкович, Вукоевич, Милевский, Алиев, Шовковский, Шевченко – это была топ-команда. Но видим сегодня на табло результат 4:0, «Динамо» всегда было и остается хорошей командой.

- Вы уже упомянули о Артема Милевского, на днях он получит возможность сыграть против своей родной команды.

- Вчера ему звонил, с ним я тоже увижусь и планирую также прийти 27 января на матч. Не представляю, как он будет играть против «Динамо». Шесть месяцев назад я закончил карьеру, и если бы я сегодня играл за «Вардар», я наверняка бы отказался выйти на поле против «Динамо», потому что не хотел бы играть против родной для себя команды.

Кстати, хотел передать большой привет президенту «Динамо» Игорю Суркису, я всегда вспоминаю его. Это человек с большой буквы, так говорю не только я, а и те футболисты, которые играли раньше и играют по сегодняшний день. Он помог очень многим футболистам и сделал их семьи счастливыми.

- В «Динамо» вы играли на левом фланге обороны. Сейчас на этой позиции играет Виталий Миколенко, один из лучших игроков в Украине. Успели оценить его игру?

- Да, я увидел, что это очень хороший игрок. Он хорошо двигается и бежит в обе стороны. Очень важно, что он подключается к атаке и быстро возвращается в оборону.

- Вы провели два сезона в английской Премьер-лиге, ваши впечатлениями о пребывании в Англии?

- Да, первый сезон я играл. Во втором сезоне почти не выходил на футбольное поле, поскольку сменился главный тренер и спортивный директор и никто из шестерых игроков, которые находились в аренде, не играл. Затем я вернулся в Македонию, чтобы там остаться и посвятить больше времени своей семье, потому что 12 лет я почти не был с ними, постоянно матчи, сборы, тренировки. В Англии топ-футбол, этот уровень игры значительно выше, каждый футболист должен почувствовать это на себе.

- Уровень клубов, уровень футболистов, атмосфера на трибунах. Вы можете сказать, что это, на данный момент, лучший чемпионат?

- Да, лично для меня это лучший чемпионат в мире. Я много где играл - в Украине, Голландии, Бельгии, Греции, но такого уровня как в Англии нет нигде, это вообще «космос». Когда у меня появился такой шанс, Игорь Михайлович пытался меня оставить, поскольку Олег Блохин говорил, что я ему нужен, но я его убедил в том, что хочу играть в Англии и он меня сможет продать после этого. Однако все изменилось и получилось немного иначе, я остался в Македонии. Однако самое главное, чтобы все мы были здоровы и счастливы. Я желаю этого всем в «Динамо», и футболистам, и людям, которые там работают.