Кубок Англии. Тоттенхэм сыграл вничью с Саутгемптоном, победа Норвича

В рамках 1/16 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Саутгемптоном». Также вничью сыграли «Ньюкасл» и «Оксфорд».
В других матчах победы одержали «Норвич», «Шеффилд» и «Портсмут».
Кубок Англии. 1/16 финала
«Саутгемптон» — «Тоттенхэм Хотспур» — 1:1 (0:0)
Голы: Буфаль, 87 — Сон Хын-Мин, 58 .
«Бёрнли» — «Норвич Сити» — 1:2 (0:0)
Голы: Питерс, 72. — Хэнли, 53. Дрмич, 57.
«Миллуол» — «Шеффилд Юнайтед» — 0:2 (0:0)
Голы: Бешич, 62. Норвуд, 84.
«Ньюкасл Юнайтед» — «Оксфорд Юнайтед» — 0:0
«Портсмут» — «Барнсли» — 4:2 (2:0)
«Ковентри Сити» — «Бирмингем» — 0:0
«Рединг» — «Кардифф Сити» — 1:1 (1:1)
Голы: Йяку, 8. — Патерсон, 5.
Ранее «Вест Хэм» уступил «Вест Бромвичу» и покинул турнир, а «Лестер» вышел в 1/8 финала.
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Источник — Sport.ua
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