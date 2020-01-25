Лестер обыграл Брентфорд и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

«Лестер» одержал минимальную победу над «Брентфордом» в рамках 1/16 финала Кубка Англии.
Победный мяч на 4-й минуте забил Келечи Ихеаначо.
«Брентфорд» - «Лестер» - 0:1
Гол: Ихеаначо, 4.
«Брентфорд»: Дэниэлс, Томпсон (Генри, 77), Роэрслев, Жанвье, Рачич, Мокоджо (Дасилва, 46), Йервуд, Жамбурек, Валенсия (Мбемо, 82), Дервишоглу, Маркондес.
«Лестер»: Уорд, Фукс, Сеюнджю, Джастин, Морган, Олбрайтон, Чоудури, Прат, Грэй (Мэддисон, 78), Перес, Ихеаначо (Дьюзбери-Холл, 68).
Соперник «Лестера» в 1/8 финала Кубка Англии определится после жеребьевки.
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Источник — Sport.ua
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