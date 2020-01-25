Шеффилд Уэнсдей прошел дальше в Кубке Англии

24 января стартовали матчи 1/16 финала Кубка Англии. Состоялись два поединка, остальные пройдут с 25 по 27 января.

«Шеффилд Уэнсдей» за счет гостевой победы над «КПР» прошел в следующий раунд, 1/8 финала. А вот «Нортхэмптон» и «Дерби Каунти» проведут переигровку после ничьей в первом матче.

Кубок Англии. 1/16 финала

«Куинз Парк Рейнджерс» – «Шеффилд Уэнсдей» – 1:2

Голы: Уэллс, 90+3 – Фокс, 43, Уиннал, 90+1

«Нортхэмптон» – «Дерби Каунти» – 0:0