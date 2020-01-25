Шеффилд Уэнсдей прошел дальше в Кубке Англии

24 января стартовали матчи 1/16 финала Кубка Англии. Состоялись два поединка, остальные пройдут с 25 по 27 января.
«Шеффилд Уэнсдей» за счет гостевой победы над «КПР» прошел в следующий раунд, 1/8 финала. А вот «Нортхэмптон» и «Дерби Каунти» проведут переигровку после ничьей в первом матче.
Кубок Англии. 1/16 финала
«Куинз Парк Рейнджерс» – «Шеффилд Уэнсдей» – 1:2
Голы: Уэллс, 90+3 – Фокс, 43, Уиннал, 90+1
«Нортхэмптон» – «Дерби Каунти» – 0:0
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.