Вест Хэм Андрея Ярмоленко вылетел из Кубка Англии

«Вест Хэм» уступил «Вест Бромвичу» в рамках 1/16 Кубка Англии по футболу.
«Вест Хэм» - «Вест Бромвич» - 0:1 (0:1)
Гол: Таусенд 9
«Вест Хэм»: Рэндольф, Сабалета, Бальбуэна (Огбонна 46), Диоп, Крессуэлл, Карлос Санчес (Нобл 46), Райс, Форнальс (Антонио 46), Лансини (Антонио 46), Аллер, Айети.
«Вест Бромвич»: Бонд, О'Ши, Аджайи, Хегази, Таусенд, Филлипс (Туллоч 62), Бэрри, Брант, Эдвардс, Кровинович (Бартли 74), Остин (Зохоре 70)
Напомним, что украинец Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться после травмы бедра.
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Источник — Sport.ua
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