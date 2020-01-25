Вест Хэм Андрея Ярмоленко вылетел из Кубка Англии

«Молотобойцы» на домашнем поле уступили «Вест Бромвичу» и покинули турнир

  • 25.01.2020 19:27
  • 966 просмотров
  • 4 комментария
Вест Хэм Андрея Ярмоленко вылетел из Кубка Англии
© ФК Вест Бромвич

«Вест Хэм» уступил «Вест Бромвичу» в рамках 1/16 Кубка Англии по футболу.

«Вест Хэм» - «Вест Бромвич» - 0:1 (0:1)
Гол: Таусенд 9
 
«Вест Хэм»: Рэндольф, Сабалета, Бальбуэна (Огбонна 46), Диоп, Крессуэлл, Карлос Санчес (Нобл 46), Райс, Форнальс (Антонио 46), Лансини (Антонио 46), Аллер, Айети.
«Вест Бромвич»: Бонд, О'Ши, Аджайи, Хегази, Таусенд, Филлипс (Туллоч 62), Бэрри, Брант, Эдвардс, Кровинович (Бартли 74), Остин (Зохоре 70)
 
Напомним, что украинец Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться после травмы бедра.
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    umnuy
    online
      umnuy, 25.01.2020 19:58
    0
    Деньги есть.
    Команды нет
    Ссылка
    markten1984
      markten1984, 25.01.2020 19:56
    0
    Вылетел из кубка, следующий вылет из премьер лиги
    Ссылка
    grifon
      grifon, 25.01.2020 19:42
    0
    а ти чим володієш?
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 25.01.2020 19:41
    -1
    Кто придумывает такие дебильные заголовки о том будто Ярмола владелец клуба Вест Хэм. Ярмола здесь не пришей к кизде рукав, потому как клуб принадлежит:
    Дэвиду Салливану (51,1
    Дэвиду Голду (35,1
    и Алберту Смиту (10%)
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 25.01.2020 19:58
    0
    Деньги есть.
    Команды нет
    Ссылка
    markten1984
    online
      markten1984, 25.01.2020 19:56
    0
    Вылетел из кубка, следующий вылет из премьер лиги
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 25.01.2020 19:42
    0
    а ти чим володієш?
    Ссылка
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